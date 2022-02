¿Por qué las criptomonedas estables (stablecoins) no fluctúan tanto de precio?

Comparte esta noticia

Cuando se piensa en invertir en criptomonedas, en lo primero que se piensa es en la rentabilidad de la inversión. Es decir, si la misma va a mantener su valor en el tiempo, y en este particular, desde el año 2015 se han ofertado una serie de criptoactivos que se caracterizan por mantener su valor con el tiempo independientemente de la oferta y de la demanda. ¿Pero, cómo es posible que una criptomoneda mantenga su precio independientemente de la demanda y de la oferta? Esto es posible por reglas, algoritmos y formas de ganar dinero que ofrecen las criptomonedas estables o stablecoins. Antes de abordar en profundidad en el tema, debemos aclarar que aunque las criptomonedas estables no cambian casi de precio en comparación a otras, éstas si fluctúan ligeramente y vuelven a su precio acostumbrado de 1$ poco tiempo después de variar, especialmente en el caso de las stablecoins más aceptadas. Los mecanismos de regulación de las stablecoins se encuentran relacionadas de forma directa con el tipo de criptomoneda y mediante el manejo adecuado, se consigue mantener el valor del token dentro de un rango de variación estable.

El balance algorítmico

Hay una variedad de modelos de stablecoin algorítmicos, así como controversias sobre su definición exacta. Por lo general, tratan de combinar la oferta monetaria con incentivos económicos incorporados para controlar artificialmente el precio de la stablecoin. Por ejemplo, si una stablecoin se cotiza por debajo de 1 dólar, un sistema algorítmico podría ofrecer algún otro tipo de activo digital, un “bono” digital o “cupón”, por menos de 1 dólar, con el nuevo capital utilizado para mantener el equilibrio. Y si a usted le gustaría participar en el mercado de las criptomonedas, le invitamos a comercializarlas y así no dirá que Bitcoin Era estafa, sino todo lo contrario, podrá disfrutar del servicio. Una estructura común de las stablecoin algorítmicas es un sistema de “dos monedas”, en el que una moneda se utiliza para mantener el vínculo, y la otra se utiliza para “absorber” la volatilidad del mercado. Este último token suele denominarse token de “acción” o “equilibrador”, y a menudo se negocia en los intercambios secundarios de DeFi. Los sistemas de dos monedas se combinan a menudo con dinámicas de colateralización parcial.

Stablecoins con garantía fiat

Las stablecoins con garantía fíat mantienen una reserva de moneda fíat, como el dólar estadounidense, como garantía para emitir un número adecuado de criptomonedas. Otras formas de garantía pueden incluir metales preciosos como el oro o la plata, así como materias primas como el petróleo, pero la mayoría de las stablecoins actuales con garantía fiduciaria utilizan reservas de dólares. Dichas reservas son mantenidas por custodios independientes y son auditadas periódicamente para comprobar que cumplen con los requisitos necesarios. Tether (USDT-USD) y TrueUSD (TUSD-USD) son criptomonedas populares que tienen un valor equivalente al de un solo dólar estadounidense y están respaldadas por depósitos en dólares. Pero el hecho de que estén respaldadas por el dólar no significa que no fluctúan, y esto se demuestra al comparar el dólar con otra moneda fiat, como por ejemplo, el euro. En este caso siempre va a haber una fluctuación porque las economías son dinámicas y el precio de sus monedas también. Desde hace un año el valor del dólar sobre el euro ha bajado en un 10%, lo cual demuestra que aunque las stablecoins no parecen fluctuar, en realidad sí lo hacen.

¿Deben ser reguladas las stablecoins?

Es necesario un enfoque integrado para regular las stablecoins que trascienda las divisiones de las agencias. Lo ideal sería que un marco regulatorio para todas las stablecoins incluyera requisitos de registro de emisores, medidas prudenciales, salvaguardias de custodia de garantías y transparencia en los informes.

