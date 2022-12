¿Por qué la mujer hoy es superpoderosa, pero cuando se desnuda en su habitación etá sola?; experta responde

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La psicopedagoga Juana Núñez manifestó este viernes que mientras más capacitada y más dinero gane una mujer, en esa misma medida se encontrará sin un hombre a su lado, porque cuando las mujeres salen a la calle, emprenden, estudian, trabajan y generan ingresos suben sus hormonas masculinas y eso las hace complementar menos con el sexo opuesto.

Esa sería una de las tantas reacciones que puede tener el cuerpo humano cuando necesita desempeñar un rol al que no está costumbro, según la especialista en psicopedagogía, la que sostuvo que las respuestas biológicas del hombre y la mujer son distintas.

“Antes era básica la relación de los hombres y las mujeres, era por sobrevivencia, hoy día las mujeres no necesitan eso, y está muy bien que no necesitamos unirnos así, pero no nos han enseñado a compartir la vida, entonces las mujeres por un lado somos superpoderosas, pero cuando llegamos a la habitación y nos quitamos la ropa estamos deseando relacionarnos”, expresó.

Núñez fue entrevistada por los periodistas Enrique Mota y Rafael Zapata, en el programa “El Nuevo Diario AM”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

También, sostuvo que se ha llegado a confundir mucho a ambos géneros con lo que es la equidad, con la que se perseguiría que a todos se le reconozcan los mismos derechos, y la igualdad, la que procuraría que el hombre y la mujer haga las mismas cosas, sin embargo, cada sexo es diferente y, por ende, tienen expectativas y recompensas de vida distintas.

Violencia de género

La psicopedagoga manifestó que esa búsqueda de igualdad entre ambos sexos ha llegado a crear una división entre la mujer y el hombre que también puede ser considerada como una causa de la violencia de género.

“De unos 30 años hacia acá los hombres han tenido que quedarse sin mujeres porque la mujer puede sola. En las mujeres han aumentado las enfermedades porque la carga es demasiada, cuando separamos a los hombres de las mujeres y nos ponemos uno en contra de los otros la violencia crece y es sencillo, cuando yo me vuelvo en contra tuyo, qué tú haces, tratas de defenderte”, expresó.

