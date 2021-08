¿Por qué Kenia mató y calcinó a su propia hija en Alma Rosa?; surgen varias hipótesis

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Nuevos elementos están surgiendo y ensombreciendo aún más el caso de una madre que aniquiló y calcinó a su propia hija en Alma Rosa II, Santo Domingo Este.

Es mucho lo que ha ido saliendo del enmarañado caso, pero aún falta la clave de la tragedia. Kenia Martínez Lara, la confesa homicida, recibió ayer un año de prisión preventiva en la cárcel de Najayo, mientras piden un análisis de salud mental para ella.

Lo que sigue es un intento por terminar de armar el tablero criminal, donde perdió la vida una joven de 22 años a manos de su propia madre.

En realidad, Stefany García tenía más de una madre: Kenia Martínez Lara, que la parió, y Leonor Salazar, que la crió. A los tres meses de nacida, Kenia se la entregó a su cuñada Leonor en el Ensanche Isabelita, para que la criara junto a su esposo Jaime. El padre de la menor, Pedro Julio, se había separado de Kenia, pero le daba apoyo a su hija. Así, tanto Leonor como su esposo asumieron a la pequeña y la criaron, mientras Kenia se fue a trabajar a Bávaro.

No fue el único descendiente que entregó Kenia. Ella también había entregado a su primer hijo -como de un año y algo- a la madre de Leonor, y después volvió a salir embarazada de Stefany. Así, esta y su hermanito se criaron cerca uno de otra, llevándose fraternalmente. Sin embargo, ya cuando la niña tenía seis meses, Kenia la reclamó para sí y se la quitó a Leonor, quien le dijo que no volvería a tomarla si era para quitársela otra vez. Kenia, para no volvérsela a entregar directamente, se la encargó a una hija de 11 años de Leonor. En realidad se la estaba entregando nuevamente a Leonor, que la recibía otra vez de forma definitiva.

A sus 14 años, Stefany conoció a Claudio Martínez y tuvo su bautismo íntimo. Se entregó a él con loco amor, y lo instaló en el trono de su pequeño gran corazón. Hace unos años, Claudio la mudó en un apartamento en la calle Club de Leones de Alma Rosa II. Claudio iba a Estados Unidos y le enviaba dinero para pagar el alquiler y cubrir sus necesidades. Además, ella se defendía arreglando uñas en un saloncito.

Pero todo empezó a cambiar desde que Stefany se enteró de que su amado tenía una amante, con la que después tuvo un hijo. A partir de entonces la relación se volvió una tempestad violenta, alimentada por pleitos explosivos y episodios de agresión doméstica. Las reyertas eran incesantes y Stefany estaba herida. En ocasiones ella le iba arriba y se “fajaban” como dos fieras. Sin embargo, nunca denunciaron la situación ni acudieron a la Fiscalía.

Stefany y Claudio no se llevaban bien con Kenia. Pero, ya en la etapa final del embarazo, madre e hija se reconciliaron, pues Kenia la acompañó aun en los momentos más difíciles. Kenia, entusiasmada por el nacimiento de su nietecita, fue al Hospital de la Mujer, donde parió su hija. El parto fue tan delicado que Stefany sufrió preeclampsia (complicación del embarazo potencialmente severa caracterizada por una presión arterial elevada), le practicaron una peligrosa cesárea y estuvo a punto de morir. Después del parto Kenia se pasó dos o tres días atendiendo a su hija en el apartamento. Al mismo tiempo, Leonor y su esposo la visitaban y le llevaban ayuda económica para su sustento y el de la niña.

De hecho, Leonor fue al apartamento el sábado y domingo antes de la tragedia, y le entregó ayudas. Leonor se la llevó el domingo para su casa, debido al delicado estado de salud mental de su hija. En efecto, Stefany estaba sacudida por una fuerte depresión y casi no podía dormir, dándole mente a lo que le estaba pasando. Después de reconocer a la bebé, Claudio se había “desaparecido” dejándola abandonada y triste. Además, su autoestima estaba en el suelo a causa de los traumas del embarazo y del parto. La cesárea aún estaba latente. Se veía con cierto auto-rechazo.

Pero, en lo más hondo de su interior, brillaba una luz de esperanza. Ella quería salir a flote para vivir y ver a su hija crecer sana y hermosa. Además, tenía el anhelo de recuperarse para ponerse bonita, lavarse el pelo y volver a sonreír. Todo eso se lo comentaba a sus madres. Kenia le reclamaba a Leonor que “añoñara” tanto a Stefany, porque Leonor no le permitía hacer oficios hasta que superara la etapa posparto. Kenia, en cambio, quería que la joven se recuperara haciendo actividades.

Las ilusiones de Stefany se estrellaron contra los celos que la reconcomían, al saber que Claudio seguía con la otra. El mismo martes de la tragedia, ellos habían discutido como a las 11 de la mañana. Stefany se lo informó a sus seres queridos, y uno de ellos le ofreció su casa para que despejara su mente. Pero ella lo rechazó, diciendo que estaba recién parida y no quería ir a casa ajena.

La noche trágica se apresuraron las cosas. Kenia se trasladó de Pantoja a Alma Rosa, llegando al apartamento a eso de las 9:00 de la noche. Hubo reproches y una acalorada discusión. Kenia la golpeó y después le roció amoníaco y la incineró. Su hija quedó totalmente calcinada, mientras Kenia se llevó a la bebé en horas de la madrugada. La madre de Kenia vio el video e identificó a Kenia llevándose a la pequeña; además, reconoció que su hija había llevado la nietecita a Pantoja.

Más o menos se sabe lo que pasó, pero no por qué. Esto da paso a varias hipótesis:

-Kenia cometió el crimen para vender a la bebé.

-Lo hizo porque estaba con Claudio y Stefany se dio cuenta y le reprochó fuertemente.

-Stefany quería morir y ella la complació.

Lo cierto es que Stefany no respondió mensaje alguno entre 8:00 y 9:00 de la noche; que el incendio se produjo en horas de la madrugada, y que su cuerpo quedó carbonizado.

