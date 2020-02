¿Por qué Hipólito y su hija Carolina no participaron en la marcha de la oposición?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Dos ausencias notables en la “marcha por la democracia” que este domingo realizó la oposición política: Hipólito Mejía y su hija Carolina, ambos dirigentes importantes del principal partido opositor, el Revolucionario Moderno (PRM).

Guillermo Moreno personificó una tercera ausencia, aunque previamente él había justificado su no presencia en que la marcha iba a desnaturalizar las protestas que se realizan en el país por la crisis electoral.

En cuanto a la decisión del ex presidente Hipólito Mejía y su hija Carolina, de no presentarse a la manifestación que concluyó en el Parque Independencia, las reacciones y comentarios no se hicieron esperar en las redes sociales.

La razón de la ausencia de Hipólito pudiera relacionarse a su posición tras la alianza en los niveles municipal y congresual del PRM con la Fuerza del Pueblo, nueva plataforma política de Leonel Fernández, con quien dijo no se reuniría.

Aunque aclaraba entonces que él no era una traba para estos acuerdos electorales, advirtió sin embargo que no se sentaría junto a algunos “sinvergüenzas”.

¿Qué había dicho Carolina?

La candidata a alcaldesa del PRM en el Distrito Nacional igual llegó a marcar distancia con el pacto electoral de su partido con la organización política que lidera Leonel Fernández.

Carolina llegó a emitir un documento en el que expresaba su desacuerdo con la alianza, señalando que no puede apoyar el pacto con un grupo que por dos décadas ha “causado daños profundos” al país.

Al parecer, siendo coherentes con sus respectivas posiciones hacia el desmembramiento del PLD que hoy representa Leonel Fernández, padre e hija no quisieron acudir a la gran cita de 13 partidos de la oposición política.

En el caso de Hipólito, el ex mandatario por lo menos llegó a promocionar la marcha, aunque tímidamente, en su cuenta de Twitter: “Las manifestaciones en la Plaza de la Bandera son una iniciativa de los jóvenes. Por eso hemos decidido cambiar la ruta: Partiendo de la Máximo Gómez hasta llegar al Altar de la Patria”, escribió el sábado el “guapo de Gurabo”.

