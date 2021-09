¿Por qué existe machismo, feminismo, discriminación e injusticia contra el hombre?

La cárcel pública de San Juan de la Maguana, se encuentra sobre poblada por casos de violencia de géneros e intrafamiliar. Es una política estatal, un esquema funesto, perturbador de lo que son las garantías mínimas a los derechos humanos y fundamentales establecidos en la Carta Magna y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hay dos aspectos analizar; por un lado los actores del Sistema Judicial, jueces, fiscales y abogados…

Ellos, nosotros los actores del Sistema Judicial, deberíamos convertirnos en referentes de familia; en cambio en la mayoría de los casos no es así, solo basta saber y cerciorarse de la vida familiar de cada uno de los jueces, fiscales y abogados donde muy pocos cuentan con una vida familiar estable. Una gran mayoría solteron@s, otros con un vida en pareja hecha un desastre y por otro lado existe entre ellos la famosa violencia intrafamiliar y de otros tipos en el seno de la mauor parte de la familia de cada uno.

Es, como el karma que le ha llegado a cada uno a causa del maltrato a los hombres que sufren los horrores de una prisión, un divorcio y una desintegración familiar, quienes no han entendido de que detrás de cada hombre que entra en conflicto con la ley penal en el ámbito de la violencia intrafamiliar, hay detrás una mujer que siente por él en la condición de madre, hermana, hija esposa y … Lo cierto es que no hay quien en un momento de conflicto de pareja proteja al hombre, él, es, el villano de todos los conflictos que a nivel familiar acontecen.

Cuando se va a la justicia peor aún, los jueces y fiscales hasta por un boche o una mala mirada solicitan y emiten prisión preventiva contra el hombre. Detenidamente me he detenido a reflexionar a cerca del hombre y he recuperado algunas opiniones dentro de ella se destaca la de una joven la cual expresó:

Un hombre es la parte más hermosa de la creación de la naturaleza, él sacrifica su sueño por tan sólo ver una sonrisa en la cara de sus padres; él saca el dinero de sus bolsillos por comprar regalos, por ver hermosa su familia y ver sonreír la cara de la mujer que ama; sacrifica su juventud entera trabajando hasta tarde sin quejarse para que su mujer e hijos puedan echar hacia delante.

El hombre construye el futuro de sus seres queridos tomando préstamos de los bancos y pagándolo por el resto de su vida, él lucha mucho y todavía tiene que aguantar los quejitos y gritos de su esposa e hijos, madre y hasta la suegra y también en el trabajo…aunque su vida termine, tan sólo por un compromiso por la felicidad de los demás.

Si sale es descuidado, si se queda es un perezoso, si regaña es un monstruo, si no regaña es apoyador e irresponsable, si escucha a su madre tiene mamitis, si escucha a su esposa es un sometido y mantenido, si no deja que su esposa trabaje es inseguro, si la deja trabajar es un gobernado. Si cae en tentaciones es un mujeriego, si se resiste a cualquier mujer teniendo su esposa es un homosexual. No obstante se empeña en ser la columna que da soporte a la familia, la cual sin él seria un verdadero desastre ¿Por que desconsiderarle tanto?

Un conflicto de pareja ha destruido empresarios y profesionales exitosos sin que el Estado implemente una política de solución de conflicto mas salomónica, que vaya mas a la prevención, curación y sanción sin desintegrar la familia e impedir que estos puedan buscar a través de un profesional una solución a los problemas de índole psicológica que las parejas atraviesen en un momento determinado.

Respecta, cuida y protege a todos los hombres que conozca en la vida, nunca sabrá y valorará el esfuerzo que cada hombre a sacrificado por ti…

El autor es abogado y periodista vive en San Juan de la Maguana. Leandro Ortiz de la Rosa.

Por Leandro Ortiz de la Rosa

Relacionado