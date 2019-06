Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- En los próximos días, seguramente se escuche la siguiente pregunta: ¿Por qué exactamente es que los Medias Rojas y los Yankees van a jugar en Londres?

Esta es una posible respuesta: Major League Baseball está llevando su rivalidad más importante a Londres porque los directivos de la liga creen que dicho deporte tiene futuro allí… además de un pasado.

Primero, veamos hacia adelante: Los Medias Rojas y Yankees jugarán los primeros juegos de temporada regular en Europa el sábado y el domingo en el London Stadium. El Comisionado Rob Manfred ya anunció que los Cardenales y Cachorros regresarán para la segunda Serie de Londres el 13 y 14 de junio del próximo año.

En los días previos a la Serie de Londres, MLB realizará su “Elite European Development Tournament” en el área de Londres. Los mejores 90 jugadores adolescentes de 13 países europeos – y la base aérea Ramstein en Alemania — participarán en una exhibición frente a scouts de MLB en el Farnham Park Baseball & Softball Complex.

Adicionalmente, el PLAY BALL PARK estará abierto en el London Marathon Community Track, junto al London Stadium, como un nexo de actividades de béisbol y softbol menor que rodearán la Serie de Londres.

Estos primeros partidos en Londres representan la culminación de un año repleto de eventos internacionales en el que novenas de las Mayores visitaron Japón y México.

“Espero que los dos juegos en Londres sean vistos como un éxito”, le dijo Manfred a un grupo de reporteros durante las últimas Reuniones Invernales del Béisbol. “Hemos dedicado una tremenda cantidad de recursos. Estamos llevando la mayor rivalidad del béisbol, y quizás de todo el deporte, para dos juegos.

“Vendimos entradas como locos desde el primer momento y en un período muy corto se agotaron los boletos para los dos partidos. Y esperamos que se cree un movimiento que nos sirva como punto de apoyo en un mercado tan importante en Europa”.

Pero mientras el potencial del béisbol en Europa se vuelve aparente próximamente, la historia del deporte del bate y la bola allí es bastante clara.

De hecho, el béisbol nació en Inglaterra.

Pensamos en eso por un momento: El pasatiempo nacional de los Estados Unidos es un inmigrante europeo.

Es más, no es correcto decir que el béisbol evolucionó del juego inglés de Rounders. (De hecho, el béisbol es más viejo que el Rounders). Tampoco es cierta la historia de que Abner Doubleday creó este deporte en Cooperstown, Nueva York.

David Block, autor estadounidense y experto en los orígenes del béisbol, descubrió en un diario de 1749 una descripción del Príncipe de Gales y Conde de Middlesex jugando béisbol en una zona conocida como Walton-on-Thames, a menos de 25 millas del London Stadium, justo donde se jugará la serie de este fin de semana.

Black también documentó una imagen y descripciones de una versión de “Basel-Ball” en “A Little Pretty Pocket-book,” un libro inglés para niños publicado por primera vez en 1744. En esta versión escolar del juego, un niño golpea una pelota, corre a una “base” y arriba “a casa con alegría”.

Consideren el significado práctico de esas fechas: Los registros escritos de béisbol de 1744 y 1749 significan que el juego existió – en Europa— más de un cuarto de siglo antes de que los Estados Unidos de América consiguiera su independencia. (Rounders, por cierto, no fue mencionado por escrito hasta 1820, afirma Block).

¿Recuerdan al Rey Jorge III, de quien seguramente escucharon hablar en clases de historia? Su Majestad jugó una primera versión de béisbol siendo niño, de acuerdo con la investigación de Block.

La famosa autora Jane Austen mencionó el béisbol en Northanger Abbey, una novela del siglo XIX. Y también jugó pelota, creen muchos expertos en la vida de la novelista.

“El béisbol empezó en Inglaterra”, dice Block, autor de un nuevo libro “El pasatiempo perdido” (_Pastime Lost: The Humble, Original, and Now Completely Forgotten Game of English Baseball_). “El béisbol estadounidense claramente es un derivado de este juego original inglés”.

