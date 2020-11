¿Por qué estar asegurado?

Son muchas las personas que creen que el Seguro es un gasto innecesario, sin embargo vemos a diario cómo se pierden vidas y bienes cada vez que ocurre un siniestro, ya sea accidente de tránsito, incendio, Inundación, ciclón, terremoto, entre otros riesgos a los cuáles podríamos estar expuestos. En ellos se pierden bienes materiales que podrían ser recuperables o no con mucha dificultad en caso de no estar bien asegurados, pero lo más triste es cuando se pierden vidas, con el agravante de no poder seguir alimentando y educando a nuestros hijos.

Para enfrentar todos los riesgos a los que estamos expuestos es necesario de transferir el mismo a una Aseguradora la cual nos indemniza al momento que ocurra un riesgo nombrado.

En este sentido vamos a enumerar y más bien a recordarte porque debemos estar asegurado.

1. Seguro de vida: Si otros dependen de ti, es una buena opción contratar este seguro para que tus seres queridos puedan enfrentar las adversidades económicas en caso de que faltes.

2. En caso de invalidez total y permanente, la aseguradora absorberá el pago de las primas pendientes del seguro contratado.

3. A través de un seguro de vida, ¡también puedes ahorrar! Los expertos recomiendan tener un producto al que destines un monto mayor al ahorro y una cobertura de bajo costo con una suma asegurada baja.

4. Asegura tu salud: Contar con un seguro de Gastos Médicos Mayores te ayuda a cubrir los gastos hospitalarios y médicos ocasionados por una enfermedad o accidente.

5. El seguro de responsabilidad civil te protege contra daños causados a un tercero.

6. Seguro de casa: Cubre daños económicos causados por robo, incendios o desastres naturales.

7. Seguro de Auto: Te protege en caso de robo total o parcial, choques y daños materiales.

8. Asegura tú retiro: Un plan personal de retiro te da el respaldo de un seguro de vida y al mismo tiempo, te permite ahorrar deduciendo de impuestos tus aportaciones.

9. Seguro educativo: Es el seguro de vida con el que generas y administras un capital para la educación universitaria para tu hijo.

10. Acércate con tu asesor de confianza para contratar un seguro.

TODOS TENEMOS RIESGOS: ENFERMEDAD, MUERTE, DAÑAR MIS BIENES, RESPONSABILIDAD CIVIL. OTROS.

PARA CASAS Y NEGOCIOS, LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD NO TE DEVUELVEN LO PERDIDO.