¿Por qué en el Panteón Nacional? 

Cada 4 julio se conmemora el vil fusilamiento de uno de los fundadores de nuestra patria, Francisco Del Rosario Sánchez por orden de Pedro Santana. Mi duda, la cual expongo en el título de este artículo, me surgió al leer la defensa que postuló Francisco Del Rosario Sánchez ante el tribunal que decidiría su destino por órdenes del primer traidor de nuestra historia.

El documento histórico proporcionado por el Archivo Nacional de la Nación, el cual citó:

“Magistrado presidente: Sé que todo está escrito.

Desde este momento seré yo el abogado de mi causa. Usted, Domingo Lázala, designado para juez de mi causa, pretende en vano humillarme. Lamento tener que recordarle en público que yo fui su abogado defensor ante los tribunales de Santo Domingo y lo saqué absuelto cuando estuvo usted acusado como presunto autor de asesinato de uno de sus parientes del Cibao.

Cuando una facción se levanta contra cualquier orden de gobierno establecido, es deber de ese gobierno acercarse a esa facción hasta indagar el porqué de su protesta. Si esta tiene fundamento legítimo, se debe atender sus razones y, cuando no, castigar con arreglo a derecho a los facciones.

Yo vengo al país con el propósito firme de preguntar a quien deba si ha consultado el querer de los dominicanos para anexar la Patria a una nación extraña. ¿Con qué leyes se me habrá de juzgar?

¿Con las españolas que no han comenzado a regir, pues el protocolo establece un interregno de meses para que comiencen a regir las leyes del Reino, o con las dominicanas, que me mandan a sostener la independencia y soberanía de la Patria?

¿En virtud de qué ley se nos acusa? ¿Amparándose en cuál ley se pide para nosotros la pena de muerte? ¿Invocándose ley dominicana? Imposible. La ley dominicana no puede condenar a quienes no han cometido otro crimen que no sea el de querer conservar la República Dominicana.

¿Invocando la ley española?, No tenéis derecho para ello. Vosotros soy oficiales del ejército dominicano. ¿Dónde está el código español en virtud del cual se nos condenarais?

¿Es posible admitir que en el Código Penal Español haya un artículo por el cual los hombres que defienden la independencia de su país deben ser condenados a muerte?

Pero veo que el señor fiscal pide para estos hombres lo mismo que para mí, la pena capital. Si hay un culpable, el único soy yo. Estos hombres vinieron porque yo los conquisté.

Si ha de haber una víctima, que sea yo sólo… Yo fui quien les dije que debían cumplir con el deber de defender la independencia dominicana, para que no fuera robada. De modo, pues, que si hay una sentencia de muerte, que sea contra mí sólo.

He echado por tierra vuestra acusación, fiscal. Para enarbolar el pabellón dominicano fue necesario derramar la sangre de los Sánchez; para arriarla se necesita de los Sánchez.

Puesto que está resuelto mi destino, que se cumpla. Yo imploro la clemencia del Cielo e imploro la clemencia de esa excelsa Primera Reina de las Españas, Doña Isabel II, en favor de estos mártires de la Patria… para mí, nada; yo muero con mi obra.”

Está loable defensa es una prueba más que los ideales de Duarte fueron transmitidos a sus discípulos y estos fueron dignos alumnos del prócer y los asumieron como un dogma.

Estos alegatos magistrales que declamó Francisco del Rosario Sánchez, fueron una arenga de dignidad y valor ante un tribunal parcializado frente al apetito de poder desmedido del tristemente célebre Pedro Santana, es un recordatorio de que los hombres de honor mueren de pie antes que vivir de rodillas.

Pedro Santana antes de morir fue humillado por los españoles, Frank Moya Pons en su obra Manual de Historia Dominicana, detalla que Santana fue relevado del mando por el general español José de la Gándara, haciendo que sus tropas fueran dirigidas por los españoles y no por dominicanos que él creía debían ser sus sucesores, Pedro Santana fue humillado por José de la Gándara. Al Pedro Santana marchar hacia el misterio su poder abusivo era sombra del pasado y era despreciado por los dominicanos.

Lo indignante es el hecho de que hoy en día, los restos humanos de aquel pérfido reposan en nuestro Panteón Nacional junto a nuestros patriotas que sacrificaron todo por el país. Es tiempo de corregir un error histórico y sacarlo del mausoleo de nuestros grandes hombres y mujeres.

El Marques de las Carreras es prueba de que la traición destruye todas las victorias.

Por Jesús M. Guerrero