Por qué el IRS detuvo el programa ERC ?

Luego de la conclusión del programa PPP ( Paycheck Protection Program) el Internal Revenue Service, dio paso al programa ERC (Employee Retetion Credit) con el propósito de que los negocios, grandes o pequeños que tuvieron nómina (payroll) durante los años 2020 y 2021 reciban una inyección económica que les permita mantenerse operando.

El ERC abre la posibilidad a los negocios para recibir hasta 26,000.00 por empleado en los trimestres en los cuales retuvo y reportó adecuadamente su nómina; vale decir que para este programa, no califican las empresas que tienen contratistas independientes y les pagan con 1099-Nec pues una persona que da servicios puntuales no es un empleado y por lo tanto, se concluye que el contratante no tiene un compromiso laboral permanente con esta persona o entidad.

El programa ERC, tiene una importancia crucial para todos los negocios, pero sobre todo para aquellos pequeños que con mucho esfuerzo han mantenido su personal a pesar de la pandemia y las restricciones posteriores; pero como siempre, los oportunistas le han echado una pasta de jabón al salcocho.

El pasado 14 de septiembre 2023, el Internal Revenue Service, anunció la suspensión del programa, posiblemente hasta final de año pues la publicidad agresiva de los intermediarios dedicados a procesar este tipo de grant, ha estado motivando a solicitantes no elegibles a aplicar de manera masiva y a su vez, se ha producido una apreciable cantidad de aplicaciones fraudulentas lo que a decir del IRS, pone en riesgo el sistema tributario de los Estados Unidos.

El anuncio del 14 de septiembre de la agencia federal establece: En medio de la creciente preocupación por una inmensa cantidad de reclamos indebidos del crédito de retención de empleados, el Servicio de Impuestos Internos anunció hoy una moratoria inmediata hasta fin de año en el proceso de nuevos reclamos del programa de alivio de la pandemia para proteger a dueños de negocios honestos de estafas”.

Agrega el comunicado: “El IRS continúa trabajando en reclamos del Crédito de Retención de Empleados previamente presentados que fueron recibidos antes de la moratoria, pero con una salvedad, de que el aumento (de la agencia) en la preocupación por riesgo de fraude significa que el tiempo de procesamiento será más largo. El 26 de julio, la agencia anunció que estaba ampliando su enfoque para investigar estos reclamos debido a la preocupación por falta de cumplimiento, incluyendo el incremento de las auditorias e investigaciones criminales promotores y negocios que presenten reclamos sospechosos. El IRS anunció hoy que está trabajando en cientos de casos criminales y miles de reclamos del ERC ha sido referidos pare auditorias”.

La nota de la agencia también establece que “Con los estándares de revisión por cumplimiento mas estrictos en efecto, los reclamos de ERC existentes cambiaran de una meta de procesamiento estándar de 90 días a 180 días – y hasta aún mas tiempo si el reclamo enfrenta una revisión adicional o auditoria. El IRS también puede pedir documentación adicional de un contribuyente para asegurar que el reclamo sea legítimo”.

La preocupación del IRS es tal que el comisionado llegó a establecer que la agencia “está cada vez mas alarmado de que dueños de pequeñas empresas honestas sean estafados por actores sin escrúpulos y ya no puede tolerar mas y mas evidencia de reclamos cuestionables que nos llegan después de un ataque de publicidad engañosa de promotores impulsando a negocios a solicitar… mientras más nos alejamos de la pandemia, más estamos viendo el abuso de las buenas intenciones de este programa”.

Los profesionales de impuestos que brindan este servicio a sus clientes deben tomar en cuenta las advertencias del IRS respecto a que dueños de negocios y proveedores de servicios, deben cumplir con la debida diligencia, por razones tan simples como que un verdadero profesional acata la ley, pues la circular 230 que regula nuestro trabajo, nos obliga a ser éticos tanto frente a los clientes como a las autoridades.

Por Samuel Sánchez E.

El autor es presidente de Latino Association of Tax Preparers, Inc. LATAX