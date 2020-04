¿Por qué el gobierno atacó el Twitter de Trujillo?

A pesar de que a Ramfis D. Trujillo se le negó su derecho constitucional para la certificación de su candidatura presidencial por el Partido Nacional de Voluntad Ciudadana (PNVC) y este no perfila en la boleta electoral, su cuenta oficial de twitter fue suspendida a causa de un ataque por más de 5 mil cuentas falsas reportando que se estaba emitiendo contenido ofensivo para la clase política tradicional del país. Este que no marcaba un 2% de preferencia electoral de las encuestas pagadas por el oficialismo, del cual no se publican noticias en medios de comunicación, todavía no cesan los abusos de poder para eliminarlo de la palestra política nacional.

La misión de mantener en las sombras al nieto de Trujillo cada día se le complica más a los políticos corruptos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Estos han accionado de todas formas para sepultar electoralemente de una vez y por todas a Ramfis, sin tener éxito. ¿Por qué el gobierno de Danilo Medina sigue obsesionado con sepultar la carrera política de Ramfis D. Trujillo? Estos sinvergüenzas no quieren ver en las redes sociales que un candidato presidencial prometa que los llevará a la cárcel por corrupción y devolverá lo robado al pueblo. Sin duda, Ramfis representa el final de la corrupción política en el Palacio Nacional y por eso no cesan los ataques. Las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram & YouTube) son las herramientas que sirven de emisor informativo para todos sus seguidores que se nutren de sus planes con el país. Estas plataformas de comunicación le han abierto el paso al nieto de Trujillo en el gusto popular de los dominicanos. Este es el único político que puede hacer una transmisión en vivo (Live) y se reproducen más de 100 mil veces por las personas que entienden que la nación necesita un hombre que ponga orden en el gobierno, termine con la corrupción y asegure proveer las necesidades básicas para todos los dominicanos. El poder electoral de Ramfis antes de que sus derechos constitucionales fueran lacerados por la Junta Central Electoral (JCE), para impedir que su candidatura presidencial se inscriba en las próximas elecciones; este marcaba en la preferencia electoral por encima de un 20%. El proyecto presidencial pudo calar en el electorado, sin pegar un afiche en las calles o vallas publicitarias por todo el territorio nacional. El ataque cibernético ocurre después que Ramfis D. Trujillo hiciera público en un Live la confirmación de que el candidato presidencial Gonzalo Castillo (el Penco) por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el candidato presidencial Leonel Fernández (el León) por La Fuerza del Pueblo (LFP), ambos tienen doble nacionalidad. Ramfis expuso que él tiene en su poder documentos certificados por la Corte Federal de los Estados Unidos que valida este situación. La misma razón por la cual la JCE le negó la certificación de la candidatura presidencial a Trujillo, es la condición del artículo 20 de la constitución que tienen los candidatos el Penco y el León. Los grandes cambios democráticos en la sociedad vienen acompañados de retos, frustraciones y turbulencias para que el éxito llegue con mucho mejor sabor al pueblo. Ramfis sigue superando todos los obstáculos y abusos en contra de su proyecto presidencial. Ahora que este tiene pruebas fehacientes que existen otros candidatos con la misma condición de doble nacionalidad, van a tener que certificar la candidatura de Ramfis para estas elecciones presidenciales del 2020. Esta es una realidad, no es si van poder pasar su candidatura, sino que día se dará la noticia oficial. Este proyecto presidencial que pudo marcar por encima del 20%, estamos seguros de la magnitud del impacto electoral que tendrá, cuando su candidatura presidencial sea certificada y le tumbe el pulso al gobierno del PLD. Le tienen terror a Trujillo y tienen toda la razón. El pueblo sigue apoyando incondicionalmente las aspiraciones presidenciales de este político que tiene el mismo perfil que su futuro homólogo el presidente Najib Bukele de El Salvador. Estos líderes están comprometidos con poner la voluntad de sus pueblos en sus hombros y dejar sentir en el poder ejecutivo la voluntad de su gente.

