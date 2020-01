¿Por qué EEUU tiene tanto interés en las próximas elecciones dominicana?

La lucha comercial y tecnológica entre EEUU y China, una potencia con ambiciones globales, ha tomado como escenario a Latinoamérica, donde la potencia asiática aumenta su presencia de manera apabullante. En medio de esta batalla, cayeron algunos de los gobernantes anti- estadounidenses, quienes con fraudes y artimañas electorales intentaron perpetuarse en el poder, como fueron los casos de Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia. Mientras que, Nicolás Maduro y Daniel Ortega están siendo sacudidos por las fuertes presiones ejercidas por la potencia del norte.

En nuestro país, el presidente Danilo Medina intentó seguir la misma corriente de los dictadores populistas modernos, que cercenando los principios democráticos secuestraron el poder. Pero, como no es de confianza para la potencia norteamericana, que se está jugando la corona. No se permitió modificara la Constitución para quedarse gobernando. Y es que, nuestro presidente es visto con recelo, pues ha estado bailando entre, Nicolás Maduro y Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por 57 países.

Pero lo que más molestó a los norteamericanos, fue el establecimiento de relaciones diplomáticas con China en medio de la guerra en que están involucradas ambas potencias, lo que provocó una llamada de su embajador a consulta. Un hecho, que solo ocurre cuando las relaciones entre dos naciones alcanzan el peor nivel, llegando al punto de quiebre, por lo que se requiere de instrucciones personales.

La preocupación de los EEUU por las próximas elecciones dominicana, ha traído como consecuencia, que varios altos funcionarios hayan visitado el país para tratar sobre el tema, el 29 de octubre del 2019, el presidente Medina recibió la visita de la subsecretaria del Departamento de Estado Cindy Kierscht.

El 8 de noviembre del jefe del comando Sur, Craig Faller, quien, según informaciones estuvo tratando temas de seguridad regional y los riesgos de la tecnología informática y cibernética asociada a China.

Para coronar el interés del Tío Sam en las próximas elecciones, se produce una intervención directa con el anuncio de la embajadora de que su gobierno financiará una auditoría a los equipos y programas a utilizare en el voto automatizado para las elecciones generales de febrero y mayo.

Lo que significa que no apoyaran a Danilo, en caso de que haya alguna sombra de duda en el proceso electoral.

Y es que, la corrupción administrativa es una de las causas principales, que empuja la gente a emigrar. Un hecho, que EEUU por ser el país más afectado, está tratando de frenar: primero con la construcción de un muro y segundo presionando a los gobernantes para que la enfrenten y sancionen, sin encubrimiento.

El interés, que muestran los gringos en las próximas elecciones dominicana, no es casual, es el fruto de una serie de acontecimientos que se han venido entrelazando, que los llevaron a esperar el tiempo propicio para pasar factura. Euclides Gutiérrez Feliz lo había advertido, cuando en julio del 2017 dijo: “A nosotros los Estados Unidos no nos quieren ya manejando el país. Ya se cansaron de nosotros. No quieren al PLD, ni quieren a Leonel, ni quieren a Danilo.

Por Lic. Elías Samuel Rosario Mata

