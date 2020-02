¿Por qué Domingo Contreras?

Millones de dominicanos por su juventud, apatía o ignorancia desconocen que la figura más legendaria e indeleble que haya visto República Dominicana el incólume Juan Pablo Duarte desde la concepción misma de la idea independentista; había preconizado y asentado en su proyecto de la primera Constitución que el poder municipal debía ser el cuarto poder del Estado.

Dicha premisa se debió, a que el patricio entendió con meridiana profundidad desde la génesis de la República que el municipio tenía que convertirse en la piedra angular del poder y el desarrollo local de los ciudadanos.

Domingo y la Nueva Gobernanza

He manifestado que en estas elecciones tenemos un inconmensurable número de propuestas que han venido a enriquecer el debate de las ideas.

Sin embargo, muchas de ellas tienen debilidades de forma y de fondo ya que son propuestas de marketing político diseñadas por los equipos técnicos de los candidatos y, que la gran mayoría están orientadas a gobernar el estado de cosas que tenemos.

Empero, el caso Domingo Contreras es un caso sui géneris propio de su preparación y experiencia. Por eso, sus propuestas están encaminadas a propiciar una transformación transversal del Distrito Nacional y una ruptura de raíz de la cultura municipal imperante.

Desde esa perspectiva, Domingo elaboró y presentó sus propuestas sobre una nueva gobernanza, una movilidad urbana accesible, inclusiva y sostenible, una ciudad verde y limpia sustentable con el medio ambiente, tu talento es nuestro capital y un turismo diverso y sostenible.

Las mismas, están diseñadas para aprovechar las potencialidades y recursos que tiene el Distrito Nacional y convertirlo en una ciudad inteligente y productiva acorde a la economía circular del siglo XXI. Y, para erradicar las anquilosadas ideas de que los alcaldes están para recoger basura y que la alcaldía es la única responsable de regentar la ciudad.

Un Gerente Probado.

La tarea más difícil de un escritor a la hora de ponderar la figura de alguien; es despojarse de cualquier tipo de afinidad o de las valoraciones subjetivas. Por tal razón, en la praxis es muy frecuente ver apologistas de individuos y no de sus capacidades. Por ello, quiero pedirles a través de este escrito que si ustedes entienden que Domingo no tiene la preparación, la visión, el compromiso, la intensión y la honradez para ser alcalde que no voten por él. Afortunadamente todos sabemos que es todo lo contrario. Domingo no es producto político, es un innovador social con más de 30 años preparándose en el campo de la municipalidad.

Además, su accionar que inició con la presidencia de la FED, la Dirección de Promoción de la Juventud, sus 10 años como Secretario General del Ayuntamiento y su paso por la Dirección de Programas Especiales de la Presidencia le han permitido probar su capacidad gerencial y, si bien es cierto que no es Álvaro Arzú Irigoyen ni Antanas Mockus hasta sus más acérrimos adversarios lo reconocen como el decano de la municipalidad dominicana.

Ya es tiempo de que llegue al ayuntamiento un verdadero municipalista, y que dejemos de creer que esa alcaldía es una sucursal de Universal Studios habilitada para el Showbiz y la improvisación.

Domingo Abriendo las Puertas

Fruto del pensamiento retrógrado y decimonónico que imperaba en el país, recuerdo que cuando era un jovencito la palabra técnico en política se utilizaba como un adjetivo peyorativo; toda vez que, estaban enquistados en la psiquis social el concepto de jefe y de que el político era el que podía cargar muchos votos.

Resulta que hoy, la globalización y el desarrollo de la tecnología convirtieron al político sin preparación en simples máquinas de dispensar bazofias y trajeron consigo como figuras de primer orden a los técnicos y el concepto de gerente. Ahora se escucha con facilidad, que un técnico es un político que sabe de algo.

Dentro de ese contexto, a pesar de una dilatada carrera política Domingo abrió las puertas para aquellos que creemos en la preparación, en la formación técnica y en el debate de las ideas como portaestandarte de la lucha política; por eso es sindicado como uno de los profesionales más atiborrados de todo el país. Con una trayectoria gubernamental prístina y, de los pocos funcionarios que han cumplido a cabalidad reconociendo el esfuerzo de los compañeros del partido.

En reconocimiento, este próximo 16 de febrero en el Distrito Nacional todos a votar por el desarrollo, la transformación, la gerencia, la cosmovisión y la capacidad. ¡Tod@s a votar por Domingo Contreras!

Anuncios

Relacionado