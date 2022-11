¿Por qué deberías rodearte de personas vitamina?  

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Rodearse de “personas vitamina” ayuda a fortalecer la existencia, porque gracias a sus actuaciones, estado de ánimo, optimismo y bienestar emocional se convierten en medicina para el alma de otros, así lo explicó la comunicadora Yala Mieses Moronta.

En ese sentido, la conferencista explicó que la gente que es vitaminas tiende a subir el ánimo, aumenta el autoestima e inyectar bienestar a los demás a través de sus consejos, porque suelen apreciar la vida desde los valores y las cosas que realmente importan.

“Esa persona te busca la vuelta, es una persona con la que tú casi no discutes y si lo haces terminan en buenos términos; pero sobre todo, es una persona que apoya tu crecimiento”, sostuvo.

Expuso que aunque el término “persona vitamina” lo escuchó de la psicóloga Marian Rojas, lo adoptó como si fuera suyo, porque define perfectamente a aquellas personas solo suman cosas positivas en la vida de los demás.

Durante una entrevista realizada por la comunicadora Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Mieses Moronta precisó que, a diferencias de las vampiras, las personas vitamina solo aportan para el crecimiento de quienes le rodean.

“Ojo no todo el mundo es vitamina para todo el mundo, Krismeli puede ser mi persona vitamina, pero puede que no lo sea para otra gente. Marian Rojas en una de sus conferencias plantea que hay personas que son así, pero que a veces tú representas algo para alguien que cuando te ve te critica tanto que en vez de ser vitamina terminan siendo un vampiro emocional y no significa que esa persona sea un vampiro emocional es que tú le generas algo”, expuso.

En ese orden, citó que si en algún momento “usted se encuentra con un vampirito” escúchelo y deséchelo haciéndole cree que va tomar en cuenta sus recomendaciones.

“Tenemos que aprender a escucharnos nosotros mismo, antes que criticarnos, porque a veces nosotros somos muy buenos, sabemos que somos muy buenos y viene una gente a ponernos una espinita y te baja el autoestima. Pero yo tengo la particularidad de que yo lo escucho, le digo está bien lo voy a estudiar o simplemente no lo recibo, porque la opinión suya no tiene por qué ser mi realidad”, indicó.

