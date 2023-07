¿Por qué alguien es ascendido en el trabajo, experiencia o sexo? Gianni y Manuel responderán en “Doble o Nada”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- ¿Qué puede influir para que alguien sea ascendido en un trabajo?, ¿la capacidad?, ¿el sexo?, ¿la experiencia?, ¿la audacia?, ¿el engaño?, ¿la ambición? Todas estas inquietudes surgirán en los espectadores del thriller teatral “Doble o Nada”, que se presentará en el Teatro Lope de Vega, a partir del viernes 7 de Julio a las 8:30 pm., en la que el director de un importante medio de comunicación debe elegir entre sus dos subdirectores, uno es hombre y el otro mujer, quién será su sucesor.

La productora de la obra, Gianni Paulino, quien interpreta el personaje de la periodista Alex en «Doble o Nada», contó que hay muchas variables que participan en esta toma de decisión, pero todas ellas lo que demuestran es que en el mundo de las negociación, de la empresa y de la vida misma, hay una hormona que prevalecen en ambos géneros y se llama poder.

Expresó que en “Doble o Nada” la dramaturga mexicana Sabina Berman trata de retratar el diario vivir en cualquier empresa cuando se es seleccionado para ascender, y esto presentado un duelo actoral entre su personaje Alex y Manuel Chapuseaux, en el personaje de Antonio, director de periódico, bajo la dirección de Manuel Chapuseaux.

Paulino conversó sobre este y otros temas al ser entrevistada por los comunicadores Enrique Mota, Julia Muñiz y Rafael Zapata, en el programa “El Nuevo Diario AM”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

“Es una acción y reacción entre el sexo masculino y el sexo femenino, creo que es una forma de presentar esta lucha de género ya en el siglo XXI, pero cómo se han cambiando los roles, hasta que punto la mujer sigue siendo la vulnerable y ahora se empodera, son roles que van cambiando en la vida”, sumó.

La gestora cultural manifestó que los asistentes al teatro también verán al director de un periódico machista y retratado con la caracterización de una persona imponente y autoritaria, así como una subdirectora que trabaja las sinergias horizontales y la lealtad de grupo.

“Hay un cinismo, hay un texto rico y sobre todo hay una buena dirección del señor Manuel Chapuseaux, exquisito director teatral de la República Dominicana que nos está acompañando en esta obra, a Manuel Chapuseaux en el personaje de Antonio y mi persona”, añadió.

Adultos mayores

Durante la entrevista, la actriz destacó que la obra “Doble o Nada” es a beneficio de la Fundación Manos Arrugadas que dirige, como una muestra de que no están con los brazos cruzados diciendo que no hay recursos para trabajar por los adultos mayores.

En ese sentido, manifestó que no van a ser parte del grupo que discrimina y echa a un lado al adulto mayor porque entienden que ya no es productivo y no pertenece a la parte de la sociedad que mueve el país.

“Apoyar a la obra es apoyar al adulto mayor; vamos a disfrutar de una obra en un exquisito montaje en el Teatro Lope de Vega Santo Domingo que ya de por sí es un lugar muy puntero dentro de la ciudad”, acotó.

Recalcó que lo que los mueve a hacer “Doble o Nada” en beneficio de este segmento es devolverle al mismo parte de lo que han recibido cada uno de los que hoy son personas de bien, profesionales, padres o desempeñan otro rol en la sociedad, porque todos tuvieron un adulto mayor que los educó y los ayudó a construirse como seres humano.

Puntualizó que esta es una población que requiere atención y el país no se puede cerrarse y decir que no vale la pena trabajar por ella, porque por el contrario, estimó que deben abrirse los espacios y crear una sociedad más justa para todos que los incluya.

Consideró, además, que una persona de 65 años no debe ubicarse en el renglón de un adulto mayor que ya no contribuye a mover al Estado, debido a que en muchos casos puede ser muy vital, actualizada y tiene mucho que dar en diversas áreas productivas.

En tal sentido, llamó a las empresas públicas y privadas de todos los ámbitos a aprovechar el caudal de experiencias que tienen los adultos mayores y generar la conexión entre estos y los más jóvenes.

Las boletas de la cuarta obra de la temporada de teatro están a la venta en UEPA Tickets, Supermercados Nacional y Jumbo y en la Fundación Manos Arrugadas. Para mayor información 809.384.7873/809.227.8800.

