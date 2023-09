Por primera vez en 21 años se registran 3,000 bases robadas en Grandes Ligas

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK. Receptores, volteen hacia otro lado. Con el intermedista de los Filis, Bryson Scott, robándose la segunda base en el cuarto inning del juego del viernes en el Citizens Bank Park, se llegaron a 3,000 bases robadas en Major League Baseball en el 2023, un número bien notable.

Aunque no es la primera vez que se logra, es algo que no habíamos visto en un buen tiempo. Los jugadores de las Mayores se combinaron para estafarse 3,000 o más almohadillas en el 2012. Eso no fue hace tanto tiempo, pero pongámoslo de esta manera – aunque el todavía jugador activo Mike Trout encabezó la liga en aquella ocasión con 49 robos, los siguientes fueron Rajai Davis (46), el nicaragüense Everth Cabrera (44), Michael Bourn (42), el dominicano José Reyes y Ben Revere (ambos con 40).

Esa es la razón principal por la cual hay que apuntar al cambio de reglas que están siendo inauguradas en el 2023, particularmente por la inclusión del cronómetro para los lanzadores, que les otorga a los monticulares apenas 20 segundos entre pitcheo cuando hay corredores en circulación. Además, sólo tienen permitidos hacer dos virajes por turno al bate, eliminando la amenaza de tiros repetitivos a las bases. Todo esto se hizo en un intento por incentivar una mayor actividad en las bases y, hasta este punto, puede decirse que ha sido un éxito rotundo.

Dicho eso, la cantidad de robos resulta aun más notable cuando se toma en cuenta el declive pronunciado que hubo en la liga en la década de los 2010, pero a mayor escala, en la Era de la Pelota Viva en general, que data desde 1920. Ahora, con poco más de tres semanas por disputar de temporada regular, ya se están rompiendo récords.

Con todo eso en mente, presentamos 11 datos interesantes de por qué este ha sido el año del robo, con ayuda de Statcast y presentado por Google Cloud.

Los números están actualizados hasta la jornada del jueves.

1. Al comienzo del partido del viernes, la tasa de bases robadas en toda la liga era de 0.71 por juego de equipo. Eso, en el transcurso de una temporada de 162 partidos, supondría 3,457 robos. Si se alcanza ese total, sería el segundo más alto de la Era de la Pelota Viva (desde 1920), y sería superado únicamente por el de 1987 (cuando sólo había 26 equipos en MLB).

Más BR en una temporada, en la Era de la Pelota Viva

1. 1987: 3,585

2. 1999: 3,421

3. 1983: 3,325

4. 1986: 3,312

5. 1997: 3,308

2. Si te ha impresionado ver cómo los corredores salen al robo tan seguidamente en el 2023, es por una buena razón. En el 2022, los jugadores de Grandes Ligas robaron 2,486 bases. Por lo tanto, si mantienen su ritmo actual ahora, veríamos casi 1,000 estafadas más que el año pasado. Un aumento de 971 representaría la mayor diferencia entre temporadas completas consecutivas en la Era de la Pelota Viva.

3. Sin embargo, las estadísticas de conteo de toda la liga están muy influenciadas por una serie de factores, y 0.71 bases robadas por partido de equipo no parece mucho. Pero esa cifra es considerablemente superior a la de 0.51 del 2022; el mayor incremento en una sola temporada desde 1920. El correspondiente aumento de 21 puntos en los intentos por partido también es el mayor en ese periodo.

4. A una menor escala, 23 equipos ya han superado su total de bases robadas del 2022, con más de tres semanas por delante. La mayor diferencia la tienen los Rojos, que ya han superado por 105 su total de 58 del 2022. Impresionante, sí, pero no inesperado, dado el movimiento juvenil que se está apoderando de Cincinnati, liderado por el dominicano Elly de la Cruz, que ha estafado 26 bases en sólo 80 partidos y actualmente tiene el promedio de velocidad en sprint más rápido de MLB (30.5 pies/seg), según Statcast.

5. Hablando de velocidad en sprint, Statcast lo calcula desde el 2015. En ese tiempo, hay un combinado de 270 temporadas de equipos para comparar. Increíblemente, 11 conjuntos del 2023 se ubican entre los 30 mejores hasta el viernes, incluyendo cuatro – los Rojos (28.0 pies/seg), Piratas (28.0), Guardianes (27.9) y Filis (27.9) – que están entre los 10 primeros.

6. No hay una mejor cara del incremento de las bases robadas que la del venezolano Ronald Acuña Jr., quien ha corrido y bateado hasta lograr la primera campaña 30-60 en la historia. Acuña lidera las Mayores con 63 robos – sólo el novato dominicano de los Atléticos, Esteury Ruiz (58) se le acerca – y parece estar encaminado a tener la primera campaña de 70 robos desde 2009 (Jacoby Ellsury).

7.Pero esto va mucho más allá de las increíbles hazañas individuales. Ya hay siete jugadores con más de 36 robos en el 2023, y si todos llegan a 40, sería la mayor cantidad desde que hubo ocho de ellos en el 2013. Hace apenas un año, Jon Berti, de los Marlins, fue el único con 40 robos.

Mayores incrementos en BR entre el 2022 y 2023Mín. 400 VB en 2022

1. Ronald Acuña Jr. (ATL): +34 (29 a 63)

2. Ha-Seong Kim (SD): +19 (12 a 31)

3. Nico Hoerner (CHC): +16 (20 a 36)

4. Bryson Stott (PHI): +15 (12 a 27)

5. Taylor Walls (TB): +12 (10 a 22)

8. A medida que las bases robadas fueron decayendo durante la última década, las tasas de éxito aumentaron, un producto natural de que sólo los mejores corredores de base tenían luz verde. Sin embargo, la actual tasa de éxito del 80.0% en toda la liga es, por mucho, la más alta de la Era de la Pelota Viva, y está a punto de batir el récord anterior del 75.7% establecido en 2021.

9. Para verlo de otra manera, considera lo siguiente: Mientras que los 3,457 robos proyectados de MLB ocuparían el segundo lugar en la Era de la Pelota Viva, como se mencionó anteriormente, los 864 capturados en intento de robo serían sólo la 65ta mayor cantidad durante ese período de 104 años.

10. No tomes todas estos números como algo en contra de las baterías actuales, que por supuesto se enfrentan a las nuevas reglas ampliamente favorables a los corredores. De hecho, no hay nada más lejos de la realidad. Los potenciales robadores de bases se están arriesgando con un grupo de receptores que está encaminado a establecer nuevos récords de la Era de Statcast, en cuanto a tiempo de tiro a las bases (1.96 segundos), tiempo de transferencia (0.67 segundos) y fuerza promedio del brazo (79.4 mph).

11. Dicho esto, por cada base robada, hay alguien al otro lado. Entonces, ¿quién ha sentido más el repunte de los robos en el 2023? Los Medias Blancas lideran las Mayores en bases robadas permitidas como equipo, con 149. Noah Syndergaard, recientemente dejado libre por Cleveland después de lanzar para los Dodgers y los Guardianes este año, tiene la mayor cantidad de robos permitidos por un lanzador (34), con sólo una captura. Y el venezolano Keibert Ruiz, de los Nacionales, ha estado detrás del plato durante la mayoría de los robos, con los corredores yéndose de 114-98 (86.0%) ante él y sus lanzadores.