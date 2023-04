Por más de 30 horas, padres se plantan frente a escuela para inscribir hijos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Como si se tratara de un reto del famoso youtuber «MrBeast», de quién dure más tiempo sin abandonar un lugar, decenas de padres, madres y tutores se plantan por más de 30 horas en una escuela de Villa Mella, Santo Domingo Norte, para poder inscribir a sus hijos.

Ante el limitado cupo de inscripción y la alta demanda de estudiantes, «los serenos» acuden a la Escuela Primaria San Felipe desde la madrugada del día anterior al tiempo señalado, con la incertidumbre de si lograrán o no ingresar a sus vástagos.

Según denuncian, la odisea se repite cada año sin que hasta el momento haya una solución por parte del Ministerio de Educación.

En la maratónica vigilia, los presentes arriesgan su salud, empleo, seguridad y familias. Y como si fuera poco, su preocupación se hace aún mayor, cuando a pesar de los días de espera sus niños se quedan «para el próximo año».

«Todos los años la misma historia, las madres tienen que dejar los niños votados para allá, que amanezca solos, que estén solos, y uno tener que venir un día antes a las 4:00 de la mañana para el otro día, que le den una inscripción, y cuando viene a ver ni nos la dan», expresó Rocío Díaz Durán.

A partir de las 8:00 de la mañana es que se inicia el proceso de inscripción, que es “otra pela”, según manifestaron los padres.

Por el momento se inició con el nivel inicial; para el nivel básico, los padres registran a sus hijos en una lista de espera, hasta ser contactados por el centro e iniciar el nuevo proceso.

Ambiente

Entre los malestares que padecen los progenitores en las filas -siendo mayoría mujeres-, está la hinchazón de pie, sed, hambre, vértigo, dolor de cabeza y trasnocho. Además, tienen que amanecer fuera de la escuela, en la calle, porque no les permiten hacerlo dentro del plantel.

“Estamos aquí afuera cogiendo sol, sereno y agua; si llueve, si no llueve; si truena, si no truena, estamos cogiendo de todo aquí. No nos atracan porque somos ´pileta´ de gente”, lamentó otra madre cerca de la medianoche de ayer.

De su lado, Sthepanie Calcaño, expresó que la queja de las madres del sector San Felipe de Villa Mella “es increíble”.

“Todos los años el mismo relajo para inscribir un niño, no importa el grado. Tenemos que venir de un día para otro…para recibir un ticket mañana (hoy) a las 8:00 am e inscribir a un niño. Ticket el cual no se sabe si todas vamos a alcanzar, porque supuestamente no hay cupo”, señaló.

