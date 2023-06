“Por favor ayúdenme”: súplica de joven que pide ayuda para realizarse cirugía en pie izquierdo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- “Se lo pido, por favor ayúdenme” es el ruego de una joven de 24 años de edad, con una bacteria en el corazón, que implora la ayuda económica para realizarse una operación en su pierna izquierda, la cual permitiría intervenirse quirúrgicamente del corazón.

Indiana Almonte Casado, mediante un audiovisual dice que tiene que realizarse dos procedimientos, uno es una cirugía de una pierna, el de mayor urgencia, para luego realizarle una cirugía del corazón abierto para cambiarle dos válvulas, siendo la primera de mayor urgencia.

Según los documentos que presenta Indiana, la cirugía de la pierna izquierda tiene el costo de 1.465.000,00 pesos dominicanos.

Aseveró que nació con un soplo en el corazón, y cuando cumplió siete años le realizaron un cateterismo, el cual no le afectaba, hasta que cogió una bacteria en el corazón y producto de esto la arteria del pie izquierdo explotó.

Con la voz quebrada dijo que no aguanta más el dolor de la pierna, no duerme, no puede trabajar, no puede hacer nada. Además de que el corazón ya no da para más, y los doctores le dice que tienen que operarla rápido, porque el corazón cada día se deteriora, más y más.

Igualmente dio a conocer que tiene una niña de dos años, y tiene mucho miedo.

“Yo tengo una niña de dos años. Yo tengo mucho miedo, porque cuando la doctora me dice que tienen que operarme lo más rápido posible, y yo no tengo los recursos, no tengo nada, no tengo dinero, el seguro no me cubre la cirugía, y la cirugía vale un millón y medio de pesos, la del pie izquierdo, que ahora mismo es la que me interesa, porque si no me operan de ese pie, no me pueden operar del corazón” explica Almonte.

Mientras, que los estudios médicos la diagnostican con cardipatía reumática, endocarditis infecciosa de válvula mitral aortica y pulmonar, CIV perimembranosa parcialmente cerrada por aneurisma, dilatación de cavidades izquierdas, aorta biscúpide con insuficiencia leve, insuficiencia mitral moderada, insuficiencia triscúpidea leve.

Alegó que lleva un tratamiento que es muy costoso, de casi 20 mil pesos mensuales, y la mayoría de los medicamentos no lo cubre el seguro médico.

De la misma forma le hizo un llamado al presidente de la República, a la primera Dama, y a cualquier persona que le pueda ayudar, para que escuchen su caso porque lo necesito y se está volviendo loca.

Para contactarse con Indiana lamar al teléfono: 809 – 440 – 8730.

