Por contrato con Aerodom Joel Santos y el senador Iván Silva se enfrascan en tremenda discusión

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Durante la visita al Senado de la República que hicieron los funcionarios que participaron en la renegociación del contrato entre la República Dominicana y Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), los ánimos en el hemiciclo se calentaron.

Y es que el ministro de la Presidencia Joel Santos y el senador del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Iván Silva, escenificaron una acalorada discusión.

Silva comenzó su participación acusando al ministro Santos de estar mintiendo sobre la saturación de los aeropuertos del país.

«Ministro yo quiero primero decirle que usted falta a la verdad cuando habla de saturación de los aeropuertos, la información que nosotros tenemos es que la saturación de los aeropuertos ha sido mínima en los últimos 10 años», manifestó el legislador.

El representante de la provincia La Romana también cuestionó que todos los que están relacionados con la compañía Aerodom estará exento de pagar impuestos por lo que le dijo al funcionario «también usted miente con los impuestos ministro».

«Nosotros queremos saber si son ustedes o algún familiar de ustedes los socios de estas compañías (las que figuran en el contrato)», siguió cuestionando Silva.

En ese orden, el ministro Santos respondió diciendo «mire senador, yo me voy a limitar a responderle las preguntas técnicas porque no voy a entrar en esos comentarios absurdos que usted acaba de emitir».

El funcionario le advirtió al senador que se debe tener cuidado a la hora de utilizar términos particulares, «mucho, mucho, mucho cuidado» expresó de forma reiterativa.

Joel Santos, le explicó al legislador que el punto de la saturación de los aeropuertos que aparece en el contrato no es de la actualidad sino una proyección para el año 2030.

«Porque la capacidad de los aeropuertos es de 6.5 millones de pasajeros y al 2030 iba ser de 8.5 millones», agregó.

Santos prosiguió con sus explicaciones añadiendo «cuando usted habla de los impuestos déjeme corregirle esa mentira que usted dice que yo digo; cuando yo me refiero a los impuestos me refiero al Impuesto Sobre la Renta (ISR), Aerodom no está exento del impuesto sobre la renta».

El funcionario le aconsejó a Iván Silva, que «usted antes de hablar de mentir, pues se les bien los contratos, haga bien los cálculos y con muchísimo gusto yo me siento con usted en mejores términos le doy más explicaciones».

Ante esto, Silva volvió hacer los mismos señalamientos agregando que sus preguntas no habían sido respondidas por el ministro. «Yo hice 4 preguntas y no me ha contestado ninguna, contésteme las preguntas si tiene el valor ministro».

Los ánimos se caldearon a tal punto que el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos, tuvo que intervenir.

«Aquí tenemos a un ministro que puede responder claramente y ha venido aquí y creo que es la única vez que un funcionario del Gobierno ya van dos ocasiones que pasa por el Senado de la República dar explicaciones claras», apuntó de los Santos.