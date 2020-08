Popovich resta importancia al fin de la racha de los Spurs en playoffs de la NBA

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Por primera vez desde 1997, la NBA vivirá unos playoffs en los que no estarán los San Antonio Spurs. Las victorias de Phoenix y Memphis dejaron fuera de la pelea a los texanos antes incluso de que disputaran su partido contra Utah, confirmando el fin de una era que parecía destinada a no acabar nunca.

Pese a que los jugadores han ido y venido en estos más de 22 años, ha habido un factor en común: Gregg Popovich. El veterano entrenador ha estado presente desde el inicio de la racha, lo que llevó a los periodistas a preguntarle cómo se sentía al presenciar el final de algo que llevaba tanto tiempo construyendo. Este, sin embargo, no quiso dar demasiada importancia a la situación.

“Es algo que significa mucho para muchas personas, pero personalmente no me gusta recrearme en el pasado” afirmó. “Esto no es algo importante. Lo único que importa es hacer lo que tengas que hacer en cada momento para avanzar, pero mirar al pasado no sirve de mucho. Cualquier éxito que hayamos logrado en temporadas anteriores se debe a que hemos tenido grandísimos jugadores”.

Orgulloso del esfuerzo

Pese a que sus opciones de clasificarse eran bastante limitadas cuando llegaron a la burbuja, los Spurs ofrecieron un nivel más que digno en Orlando, y no estuvieron lejos de lograr lo que habría sido una auténtica proeza. Con 5 victorias en 8 partidos (5 de 7 si no se quiere contar el de anoche, que ya no servía para nada), el cuadro texano mostró un hambre y un deseo de clasificarse para la postemporada en el que Popovich quiso incidir.

“Estoy mucho más orgulloso de eso que de cualquier otra cosa de la que estéis hablando ahora. Las buenas rachas de triunfos siempre terminan, y es algo que no podría importarme menos. Lo que de verdad me emociona ha sido ver el nivel de mis jugadores estos días. No tenían ninguna posibilidad de clasificarse y prácticamente se han ido creando sus opciones. He disfrutado mucho, ya que se ha notado un gran desarrollo en los más jóvenes y creo que esta ha sido nuestra mejor versión en toda la temporada” concluyó.