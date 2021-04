Poolpote llegando a los 6 Millones y Trofeo Guía deportiva este sábado en el V Centenario

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO. – Un poolpote que acumula 5,867,083 pesos y el trofeo Guía Deportiva son los principales atractivos para este sábado 10 de abril en el Hipódromo V Centenario, donde lo equilibrado del cartel promete grandes dividendos para la programación que iniciará a las 2:33 de la tarde.

Además de los 5.8 millones en el poolpote, la tarde presenta más de 300 mil pesos atesorados en el pool de cinco (PK5) los cuales conquistaría el fanático que logre el ticket ganador único de la jugada.

La programación presenta en la quinta carrera el Trofeo “22 aniversario” de Guía Deportiva que se pública en el matutino Listín Diario. Para la carrera, pautada a 1.800 metros, se enfrentan Inmenso (1), Demoniun (2), Avalon (3), Shantal Secret (4), Sharpen Power (5) y Quiéreme y Bésame (6). Con los ejemplares Inmenso y Quiéreme Y Bésame como las principales opciones del consenso hípico.

Abriendo el cartel se enfrentan siete ejemplares con La Gioconda (7) saliendo como principal, seguida de cerca por Doña Amarily B (2) y Material Girl (3).

Para la segunda, que inicia la jugada de pool de cinco (PK5) participarán nueve a 1.800 metros y donde Giant inka (7) y AP Glory (6) salen como favoritos. La tercera tiene como primeros a LA Penca (3) y Uss constitution (2).

La cuarta enfrenta a yeguas en 1.400 metros donde todas tienen chance y ligeramente salen de favoritas Learn From Lola (9) Another Affair (3) y Sky’s The Limit (8). One Patriot (6) y Chuchudino (5) de la sexta carrera son los primeros a jugar, la carrera le da chance a No Stent (4) y Salsa Picante (1).