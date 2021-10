¿Ponerse la vacuna ¿legalidad o imposición?

El tema de las vacunas desde su implementación como medida para luchar contra el covid-19 a nivel mundial ha sido punto de discusión respecto a si la inoculación debe ser obligatoria para prevenir o limitar la expansión o mayor propagación de esta tragedia global.

Han surgido diferentes opiniones y puntos de vista de parte de aquellos que defienden el no vacunarse y los que entendemos la importancia de la vacuna contra el covid.

El Gobierno, recientemente ha tomado la decisión de abrir el país y no solicitar más el estado de excepción, y para continuar la lucha contra el covid no ha dejado el problema suelto, sino que ha establecido a través del Ministerio de Salud Pública la Resolución No. 00048 que trae consigo restricciones a las personas para poder acceder a algunos negocios, establecimientos, medios de transporte, etc. Solicitando a los ciudadanos presentar sus tarjetas de vacunación con 2 dosis mínimo, o una si ha sido puesta por primera vez en octubre o la presentación de una prueba PCR negativa. Esta resolución con vigencia hasta que se logre que el 70% de la población esté vacunada.

Esta resolución y sus medidas está en consonancia con el mandato Constitucional que tiene el Estado de Preservar la salud de la población (art.61 de la Constitución), un deber u obligación que ha sido tomado muy en serio por las autoridades actuales.

En cuanto al aspecto legal, la medida entra dentro de las atribuciones establecidas en la Ley General de Salud No.42-01 que en su artículo 149 indica las atribuciones que tiene el Ministerio de tomar medidas para evitar la propagación de enfermedades y muy especialmente en los casos de epidemia o de pandemia. El no cumplimiento de la disposición según el art.153 de la citada ley sanciona con multas que van desde 1 a 10 salarios mínimos por el hecho de incumplir las resoluciones del Ministerio de Salud para prevenir y controlar las medidas transmisibles al igual que las prescripciones sanitarias.

Es importante destacar y reconocer que el gobierno se ha manejado de forma responsable y con mucho tacto en este tema de la Pandemia; el Presidente Abinader a la cabeza, no ha querido imponer nada a los ciudadanos, más bien ha recomendado vacunarse, y siempre dando el ejemplo anduvo el país entero promoviendo la vacunación así como también lo ha hecho el Gabinete de salud encabezado por la Vice Presidenta, el Ministerio de Salud y los principales actores del gobierno central.

El Ministerio de Salud tiene facultad según la ley de resolutar como lo ha hecho, primero declarando la epidemia y luego tomando medidas para los establecimientos comerciales, negocios y las personas, y estos están obligados a cumplir con las medidas ordenadas, de lo contrario, el art.153 de la Ley General de Salud establece las sanciones.

Algunos ciudadanos que defienden el no vacunarse, han interpuesto acciones judiciales ante el Tribunal Administrativo en contra de la Resolución del Ministerio de Salud Pública atacando la misma porque a su entender violenta la Constitución, particularmente derechos fundamentales como el libre tránsito, entre otros.

En este punto y dada la gravedad de la pandemia que nos azota, en el interín del fallo judicial definitivo sea a favor o en contra, esperamos que sigan en aumento los que se vacunan, porque independientemente de nuestros criterios jurídicos u opiniones de si defendemos o no la vacuna, el covid es una realidad que no se debe tomar a la ligera, y está demostrado a nivel mundial que la vacuna es una herramienta esencial en esta lucha por la vida en contra del covid-19.

El Gobierno está haciendo su parte de procurar la salud para todos y eso es un hecho que nadie puede negar.

Y usted querido lector: ¿Ya se puso la vacuna?

Por Kelvin Peralta Madera

