Ponen en evidencia las “mentiras” sobre el COVID-19

EL NUEVO DIARIO, ESPAÑA- Un medio de comunicación privado español dedicado a la verificación de hechos, colcó en su página web los supuestos bulos (mentiras) y desinormación sobre el COVID-19.

El diario sostiene, que esos bulos solo buscan crear aún más miedo a la población aprovecharse de la situación de alarma.

Aseguraron, que los métodos anunciados mundialmente para prevenir el contagio del coronavirus son falsos, por lo que exponen a su jucio una serie de tópicos no efectivos para evitar los contagios.

Acontinuación los detalles:

No, no hay evidencias de que el MMS o clorito de sodio cure el coronavirus en 24 horas (o nada)

Como explica la Organización Mundial de la Salud (OMS), todavía no existe una vacuna, medicamento o tratamiento contra el coronavirus para prevenir o tratar COVID-2019. Entre los distintos fármacos y tratamientos que se están investigando contra el coronavirus no se incluye el clorito de sodio. Os contamos más aquí.

Las afirmaciones falsas de la imagen viral que quiere que no te pongas mascarilla

Nos habéis preguntado mucho por una imagen de una mascarilla quirúrgica con varios mensajes. El principal es que usarla hace que respires tu propio dióxido de carbono. Es un bulo, como puedes leer aquí.

No, no hay pruebas de que Kary Mulllis, el inventor de la PCR, haya dicho que no sirve para detectar virus

Numerosos memes con la imagen de Kary Mullis, científico descubridor de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR por sus siglas en ingles) que se usa para detectar el coronavirus SARS-CoV-2, le atribuyen haber dicho que la PCR no sirve en la detección de virus. No hay pruebas de que lo haya dicho, como te contamos aquí.

Por qué llevar mascarilla no aumenta la probabilidad de dar positivo en una prueba PCR

Nos habéis preguntado por publicaciones como esta o esta en las que se afirma que al llevar mascarilla todos los gérmenes que exhalamos quedan “atrapados” en ella y aumenta la probabilidad de dar positivo en una prueba PCR. No es cierto. Pepe Alcamí, virólogo del Instituto de Salud Carlos III, indica a Maldita Ciencia que si el virus está en la parte interna de tu mascarilla es que lo tienes en tu garganta. Si no, la mascarilla podrá tener otros microbios, bacterias que estén en la garganta o incluso otros virus pero estos “no serán amplificados por una PCR específica de coronavirus”. Os lo explicamos en este artículo.

‘Plandemic’ de Judy Mikovits: las afirmaciones falsas y sin evidencia científica del vídeo sobre la pandemia por coronavirus

Plandemic: The Hidden Agenda Behind Covid-19 es uno de los vídeos más virales. En él la supuesta viróloga Judy Mikovits hace una serie de afirmaciones sin evidencia científica acerca del origen del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, el uso de mascarillas, la verdadera finalidad de las vacunas contra la gripe y toda una hipotética trama por la que, según afirma, habría sido censurada como investigadora durante los últimos años. Aquí puedes leer más sobre ello.

No, la pandemia de COVID-19 no está causada por el 5G

Se ha hecho viral el vídeo de un supuesto doctor llamado Thomas Cowan que explica en una conferencia que la pandemia de COVID-19 está causada por el 5G y que cada gran epidemia de la historia ha sido provocada por un salto “cuántico” en la electrificación de la Tierra. Nada de lo que dice esta persona es real ni tiene ninguna evidencia científica que lo sustente. Os lo explicamos en este artículo.

El vídeo lleno de falsedades en el que un presentador mide el nivel de oxígeno dentro de una mascarilla de un niño: el aire exhalado siempre tiene menos oxígeno pero las mascarillas no lo retienen

Se está viralizando un vídeo de un fragmento de un programa de televisión estadounidense en el que el presentador critica el uso de mascarillas y, como parte de esa crítica, supuestamente mide los niveles de oxígeno en el interior de la mascarilla que lleva puesta un niño (su hijo), aunque es imposible comprobar que las mediciones se hagan realmente y los niveles indicados sean correctos. Dentro de ese fragmento se incluye otro vídeo de un hombre que hace el mismo supuesto experimento y del que ya hemos hablado aquí. Os contamos más en este artículo.

Las afirmaciones falsas o sin evidencias científicas de Miguel Bosé sobre las vacunas, Bill Gates y la COVID-19

Muchos de vosotros nos habéis preguntado por las afirmaciones que el cantante Miguel Bosé hizo el pasado martes 9 de junio a través de un hilo de Twitter en su cuenta personal.

Entre otras cosas, decía que Bill Gates tiene un proyecto de vacunas con microchips para controlar a la población, que la “farmacéutica” GAVI le pertenece y que es responsable de miles de víctimas en todo el mundo por las vacunas que subvenciona y que algunas vacunas tienen metales tóxicos o adyuvantes ilegales. Estas afirmaciones son falsas. Os contamos lo que sabemos en este y este artículo.

Las afirmaciones falsas sobre el coronavirus, el uso de las mascarillas y la vacuna de la gripe de la presentación de la asociación negacionista “Médicos por la verdad”

Nos habéis preguntado por un vídeo en el que varios componentes de un grupo de médicos autodenominado “Médicos por la verdad” defiende y justifica afirmaciones relacionadas con la pandemia y su gestión sanitaria y política. Entre ellas, que el uso de mascarilla o el confinamiento no son medidas útiles en la gestión de la crisis sanitaria por coronavirus; que las pruebas PCR no son eficaces para detectar el SARS-CoV-2; que existe relación entre la vacuna contra la gripe y la COVID-19 grave o que sí se conoce tratamiento efectivo para la enfermedad. Te contamos lo que sabemos al respecto en este artículo.

No hay evidencias científicas de que la vacuna contra la gripe aumente el riesgo de infección por coronavirus o de padecer un caso de COVID-19 más grave

Durante los últimos días, los bulos sobre el uso de mascarillas (te recordamos que no causan hipoxia ni hipercapnia, que no hacen de tu cuerpo el entorno ideal para el desarrollo de un cáncer y que sí son útiles y necesarias para minimizar el riesgo de contagio) han cedido el paso a nuevos protagonistas de la desinformación: una de ellas es la falsa teoría que apunta a la vacuna de la gripe como posible causa de la gravedad y virulencia de la pandemia. En la versión más extrema de esta falsa teoría se encuentra la idea conspiranoica de que el coronavirus se ha inyectado junto a dicha vacuna. Tienes más información en este artículo.