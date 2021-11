Ponen en circulación libro “Ahora que puedo contarlo, Memorias II” de monseñor Núñez Collado

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Monseñor Agripino Núñez Collado puso la noche de este martes en circulación el segundo tomo de su libro titulado “Ahora que puedo contarlo…”, donde el autor revela situaciones inéditas de su función como mediador de los más importantes conflictos generados en el país, de sus experiencias en algunos procesos electorales, su paso como rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), y de su vida privada.

En la impresión de 450 páginas ilustradas con imágenes, el expresidente del Consejo Económico y Social cuenta, además, sus vivencias como sacerdote y educador, escribe semblanzas de amigos, religiosos y otras figuras públicas con las que se ha relacionado, como Hipólito Mejía, a quien dedica un extenso capítulo, analizando su gobierno y contando la amistad con sus hijos y esposa.

En otro apartado titulado “Un ingrato recuerdo”, narró las declaraciones que ofreció a los medios de comunicación sobre los actos de pedofilia del nuncio Józef Wesolowski. En este caso expresa su disgusto por la rueda de prensa celebrada por compañeros sacerdotes que lo desautorizaron a hablar del tema porque no tenía una diócesis.

La presentación de las memorias estuvo a cargo del empresario José Luis (Pepín) Corripio Estrada, quien enalteció la labor que ha realizado el Monseñor Núñez como mediador de las grandes problemáticas que se han generado en el país, sabiendo dirigirlos y buscar soluciones en pro a la estabilidad de la nación.

“La relación se remota a tiempos lejanos, le he admirado por su incansable espíritu de trabajo, primero en la creación de la Universidad Católica Madre y Maestra (…), y luego un líder conciliador entre políticos, gobiernos, trabajadores, etc.”, manifestó.

Corripio dijo que se sintió privilegiado por la confianza depositada por Núñez Collado, para que su editora reprodujera los libros, manifestando su honradez por la decisión.

“Cuando me llamó para solicitarme esa intervención, no dudé negarme. Él me ha distinguido por haber escogido la Editora Corripio para imprimir sus libros, nos honra en sobre manera. Al decirle que lo haría muy complacido al cerrar la conversación, no tuve otro sentimiento que no fuera admirar a Monseñor Agripino, más por ese espíritu de trabajo que sabe que tiene”, agregó.

El empresario también subrayó los inmesos dotes que ha tenido el Monseñor en su rol de sacerdote, y que ha sido un gran competidor no sólo como empresario, sino como político. Ya que su labor no sólo se centra en la Pucmm sino que “todos en este país están endeudados con su dedicación ha ser puente de entendimiento en las situaciones más conflictivas que se han tenido en el país”.

Núñez Collado refirió, en otro orden, los traumas de algunas elecciones nacionales, sobre las que expone interioridades inéditas y consigna que algunos amigos y allegados consideraron que fue valiente al relatar algunos acontecimientos contemporáneos en el primer tomo de sus memorias.

“Otros me llamaron arriesgado. Sin embargo, hubo quien trató de desmentir lo que está avalado no solo por mis testimonios sino porque lo divulgaron los medios. Y, además. yo no iba a aventurarme a escribir mentiras. No tengo miedo a nada ni a nadie, mucho menos a escribir la verdad…”, añadió.

Ofrecío detalles sobre su infancia en Baitoa y Sabana Iglesia. Perfiló recuerdos sobre el cardenal Nicolás López Rodríguez, monseñor Francisco José Arnaiz, los sacerdotes José Luis Alemán, Richard Bencosme y Juan Montalvo, y relató sus experiencias con varios papas y personalidades del mundo.

Por primera vez habló, públicamente de sus simpatías por la crianza de perros. Narró los estudios en el seminario. Reconoció a egresados de la Madre y Maestra, describió el hogar en que habita en su retiro, definió funciones que lo mantienen activo, agradeciendo la labor de quienes fueron sus leales colaboradores en la Pucmm y en el Consejo Económico y Social, entre otras interesantes historias.

Palabras del Monseñor Núñez Collado

Buenas noches.

Ante todo, quiero dar gracias a Dios por la bendición que representa el haberme permitido escribir este libro, que se pone a circular esta noche.

Siento la presencia de ustedes en esta entrega como as acto de aprecio, no solo por lo que representa trasladarse de un lugar a otro con el caótico tránsito de esta hora, sino porque estamos celebrando esta puesta en circulación en medio de la pandemia que nos golpea desde hace ya casi dos años.

Aunque al principio, por la novedad del virus estuve un poco inactivo, luego pensé que lo mejor era ocupar mi tiempo en escribir, pues, desde que publiqué el primer tomo, me sentí comprometido a preparar el segundo, que considero un complemento del anterior.

Para mi representó una terapia mental la búsqueda de fotografías, de datos para complementar mis recuerdos, especificar nombres, situaciones y fechas, para que, además de entretener al lector con el relato de una parte de mi vida, pudiera ofrecer un aporte al conocimiento de situaciones que alcanzaron categoría nacional y en las que tuve participación. Mi trayectoria en el ámbito de la educación y de así labor como mediador ha sido larga e intensa. A una le dediqué más de medio siglo y a los otros treinta y seis años.

En esta edición quise expresar mi reconocimiento a tantas personas que me acompañaron en las diferentes etapas y funciones que ejercí. Aquí verán los nombres de algunos académicos y administradores de la PUCMM, de figuras públicas: gobernantes, dirigentes políticos, sindicalistas, empresarios, pastores evangélicos, funcionarios, que se sentaron conmigo en la mesa del diálogo tratando de resolver situaciones conflictivas que se presentaron después de la publicación del primer tomo.

A todos les agradezco en este libro y en esta noche. Ellos son las figuras importantes; yo solo soy un testigo y actor de cada historia contada.

Reitero mi gratitud a ustedes, los que están aquí esta noche; a don Pepín, compañero de largas jornadas; al prologuista, el amigo Bernardo Vega; al presentador y egresado distinguido de la Madre y Maestra, Nelson Espinal, ya cuantos colaboraron para la feliz culminación y puesta en circulación de esta obra.

Muchas gracias.

