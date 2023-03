Ponderan avance de las mujeres cooperativistas del país para conseguir liberación financiera

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La presidenta de la Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples de Auxiliares de Salud (Coopasa), María Yanira Duval Puello, felicitó a la mujer dominicana al celebrarse este miércoles el “Día Internacional de la Mujer”, y ponderó el avance que han tenido las mujeres cooperativistas del país por conseguir su liberación financiera.

Dijo que el Comité de Mujeres Cooperativistas de Coopasa, es un ejemplo de que cuando se quiere se puede, ya que están formando para que las mujeres entiendan que pueden brindar servicios y ser útil en lo que hacen.

Durante la celebración del 18 aniversario de Coopasa, fue juramentado el Comité de Mujeres Cooperativistas de esta entidad, integrado por su presidenta María Yanira Duval Puello, Silvia del Valle Noboa, Miguelina Asencio, Maritza Chireno y Demetria Victorino, quienes se comprometieron a educar en valores y principios para que las mujeres se empoderen y marchen a la par por el desarrollo de las cooperativas y del país.

Manifestó que las cooperativas están llenas de mujeres, y la invitó a pararse de los asientos y que salgan afuera a educarse, para que aprendan a auto disciplinarse en el cooperativismo.

“¡Feliz Día Internacional de la Mujer desde Coopasa!!, la cooperativa que te dice que es de las manos que se debe caminar, pero sin olvidar nuestra historia, sin olvidar que, si no hay una lucha y no te revoluciona en la mente, si no te para y desea cambio, en el cooperativismo no lo va a encontrar!”, significó la presidenta de Coopasa.

Destacó que la libertad financiera, salud mental y desahogo económico es lo que brinda Coopasa, y las mujeres pueden lograrlo, pero tienen que dejar el conformismo, avanzar y cambiar el paradigma que han tenido en su mente desde el movimiento cooperativista, ya que es ahora que hay que lograrlo.

“Estamos aquí para desearle feliz Día Internacional de la Mujer, muy en especial a las mujeres dominicanas, pero recordando que ese maravilloso día surge con las mujeres de las industrias que lucharon por un mejor salario, por tener un cambio de vida económico y por ende, a un cambio social.

Recordó a grandes mujeres de la historia dominicana que enseñaron cómo cambiar: son ellas, María Trinidad Sánchez, Salomé Ureña de Henríquez, y Juana Saltitopa, las mujeres de febrero, que fueron las que tuvieron entereza para que nuestra patria sea libre, colaborando alrededor de los Trinitarios.

Resaltó a Salomé Ureña, que enseñó con todos sus escritos y sus formaciones educativas, que las mujeres pueden cambiar, solo deben dejar el conformismo, salir de los espacios cómodos, e ir caminando en pro de nuestro sueño, accionando.

