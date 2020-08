Pompeo dice estar agradecido por una productiva relación con la administración de Danilo Medina

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Secretario de Estados de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunió este domingo con el presidente saliente de la República Dominicana, Danilo Medina, sin que hasta el momento se conozcan los temas tratados, pero dijo sentirse agradecido por la relación establecida en su gobierno.

“Tuve un momento para reunirme con el expresidente Medina en Santo Domingo. Agradecido por una productiva relación con su administración durante los últimos ocho años. Los beneficios de esta colaboración se evidencian en la fortaleza de nuestra relación actualmente”, escribió Pompeo en su cuenta de Twitter.

En la reunión también estuvieron presentes el saliente canciller dominicano, Miguel Vargas Maldonado, el exconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, así como la embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Robin S. Bernstein.

Had a moment to meet with former Dominican President Medina in Santo Domingo. Grateful for a very productive relationship with his administration over the last eight years. The benefits of this collaboration can be seen in the strength of our relationship today. pic.twitter.com/dnzkfHZt8A

