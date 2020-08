Pompeo agradece a RD por respaldo a extensión embargo de armas a Irán

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, agradeció este jueves a la República Dominicana por el respaldo a la nación norteamericana con su voto para la extensión del embargo de armas a Irán, ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas.

“Agradecemos su apoyo mientras trabajamos para evitar que Irán obtenga acceso a armas nuevas y poderosas”, sostuvo el funcionario estadounidense en su cuenta de Twitter.

La publicación de Pompeo estuvo acompañada de una fotografía en la que se encontraba junto al embajador José Singer Weisinger, enviado Especial de la República Dominicana ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, viajó a Nueva York para presentar formalmente al Consejo de Seguridad la activación de una cláusula diseñada para restaurar de forma automática los castigos en caso de que Teherán incumpliera sus compromisos dentro del acuerdo nuclear sellado en 2015.

Lo hizo después de que la semana pasada el Consejo rechazara su propuesta para prorrogar el embargo de armas contra Irán, que expira el próximo octubre según estaba previsto en el pacto nuclear, y que Washington quiere mantener a toda costa.

Michael Pompeo arribó a República Dominicana el pasado domingo 16 de agosto, a los fines de asistir a la toma de posesión del presidente Luis Abinader. Días previo al acto, el secretario de estado indicó que “Estados Unidos valora a nuestros vecinos del Caribe y espera fortalecer la cooperación entre Estados Unidos y República Dominicana para apoyar una región más segura y próspera”.

Grateful to the Dominican Republic for standing with the United States and voting to extend the arms embargo on Iran at the @UN Security Council. We appreciate their support as we work to prevent Iran from gaining access to new and powerful weapons. pic.twitter.com/SfWWSA31PJ

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 21, 2020