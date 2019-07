Pompeo afirma EEUU está satisfecho con decisión de presidente Medina de no buscar reelección

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, manifestó este jueves que esa nación norteamericana está satisfecha con la decisión del presidente Danilo Medina “de no buscar una extensión de los períodos constitucionalmente establecidos”.

A través de su cuenta de Twitter y en un comunicado difundido por la Embajada de Estados Unidos en el país, Pompeo dijo que la decisión del jefe de Estado dominicano “muestra confianza en la voluntad del pueblo y es un buen augurio para el futuro del país”.

“Esperamos que los futuros líderes de la República Dominicana y los líderes de la región miren al presidente Medina como un ejemplo de manejo político y deferencia a un sistema de gobierno por y para el pueblo”, manifestó el funcionario estadounidense.

Pompeo agregó que “los Estados Unidos apoya al pueblo dominicano y su futuro democrático”.

El pasado miércoles 10 de este mes Pompeo habló con el presidente de la República, Danilo Medina, a quien le expresó la preocupación de la nación norteamericana porque se preserven las instituciones democráticas, la adhesión al Estado de derecho y la Constitución.

De su lado, el presidente de la República, Danilo Medina, le respondió a Pompeo que aún no tiene una decisión tomada con relación a las elecciones de 2020, y que si decide hacerlo lo hará conforme a la Constitución y las leyes.

El pasado lunes. el presidente Medina anunció, a través de un discurso al país, que no buscará una nueva reelección presidencial, descartando su participación en las elecciones nacionales de mayo del 2020.

A continuación comunicado íntegro del secretario de Estado de EEUU:

COMUNICADO DE PRENSA – DEPARTAMENTO DE ESTADO

MICHAEL R. POMPEO, SECRETARIO DE ESTADO

25 DE JULIO, 2019

We commend @DaniloMedina for his commitment to democratic and constitutional principles and rule of law. People of #DominicanRepublic and the world will look to his example as a leader who has faith in the will of the people.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 25, 2019