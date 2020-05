Politólogo internacional califica de aberrante celebrar comicios en RD en tiempo de COVID-19

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El politólogo y asesor, Mario Riorda, calificó este viernes de aberrante la decisión de celebrar elecciones presidenciales y congresionales el país el próximo 5 de julio, advirtiendo que la ciudadanía no culpará a la oposición sino al gobierno de los efectos y riegos al acudir a las urnas, debido a la pandemia del COVID-19.

Riorda, manifestó que es una irresponsabilidad la decisión de las autoridades y del órgano electoral de organizar unos comicios en medio de una pandemia.

Recordó, que en el mundo se suspendieron todos los procesos electorales hasta septiembre.

” Me parece una locura e irresponsabilidad por las necesidades de la gente, rompe contra todo patrón de racionalidad desde todo punto de vista, para mí no tiene justificación ese calendario electoral ya que impacta con el distanciamiento social y por si fuera poco politiza en extremo a la sociedad en una situación donde no se necesita eso”, explicó.

Riorda afirma “el país no se caerá por haber esperado dos o tres meses “.

Destaca, que en la mayoría de países de América Latina se han suspendido las elecciones que tenían fijadas “la verdad es que me parece una irresponsabilidad y una locura no tan sólo por el riesgo sanitario, sino por la decisión de la gente”.

Consideró que se deben evitar las retóricas políticas, ya que el clientelismo o acción de ayuda no solo es rompe con el patrón de conducta.

Mario Riorda al dar el balón conferencia sobre “Comunicación de Riesgo en tiempos de COVID-19”, vía Zoom, dijo no entender cómo el órgano electoral mantiene “ese cronograma electoral”.

“Creo que el país no se caería por pasar tres o cuatro meses sin elecciones, en función de cómo van saliendo de la cuarentena, reiteró me parece una terrible que se haya mantenido ese proceso electoral”, sostuvo.

