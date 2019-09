Politólogo Daniel Pou considera este es el momento para modificar Constitución

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El politólogo Daniel Pou entiende que este es el momento oportuno para retomar un proceso de modificación constitucional que le confiera al ciudadano una mayor participación, ya que mantener dividida las elecciones no hace que estos procesos sean más democráticos ni más eficientes.

El experimentado politólogo citó el costo económico como otro factor significativo para convocar nuevamente a una reforma constitucional.

“Mantener dividida las elecciones no hace que estos procesos sean ni más democráticos ni más eficientes las elecciones, mientras los partidos no hagan el esfuerzo de elegir a personas que tengan puntos de vistas constructivos de nuestra sociedad, eso no va a mejorar la calidad de estos procesos”, apuntó.

“Hay quienes entienden que la celebración de elecciones de manera separada confiere a los mismos un carácter más democrático, pero, por el contrario, le confiere un carácter más violento, más confrontador, sobre todo, e municipios que es donde más homicidios ha registrado, la cantidad de vida que se cobran estas elecciones en el país” así dijo durante una entrevista para el programa Cerrando la Semana que se trasmite por los canales 33 Altice, Aster y 31 de Claro, Cable San Cristóbal y Telecable Central, los sábados a las 10: pm.

Asimismo, a su entender, los resultados de las elecciones municipales tal y como están planteadas en estos momentos, traerían un efecto “feed-back” negativo sobre las elecciones legislativas y presidenciales.

“¿Por qué? Porque al partido que no tenga un buen desempeño en las elecciones municipales, difícilmente, la población pueda percibir que sea un partido exitoso –o una opción– en las votaciones presidenciales. Eso crea una desigualdad, motiva una marcada desigualdad”, argumentó Daniel Pou.

Considera como algo negativo que “el ciudadano no participa de las tomas de decisiones, de procesos que son fundamentales. Las personas es un ente pasivo que legitima cada cuatro años las instancias gubernamentales, pero no tiene ninguna posibilidad de tomar decisiones en los grandes procesos”.

Argumenta que este es un momento crítico, porque el país está transitando un trayecto dentro de un modelo político que da señales de agotamiento, las cuales radican en la manera en que se han ido las erradicando las prácticas democráticas, no solo en el sistema de partido, sino también en la relación Estado-ciudadano y Partido-ciudadano.

El experto en temas de política sostiene, que son muchos los motivos que existen y avalan una modificación de la Constitución dominicana, al que se sumaría la reunificación de las elecciones del próximo año, lo que le ahorraría al país no solo dinero, sino también, otros traumas que se derivarían de la actualidad electoral.

“Nos ahorraría muchos traumas como sociedad. El país no puede cada cuatro años tomar nueve y diez meses para dedicarlos a procesos electorales, los cuales no son como en otros países, que son procesos administrativos cotidianos. En República Dominicana el interés de las parcelas políticas, por detentar el poder, es muy manifiesto y toma formas bastante peligrosas, ya que hemos visto cómo la violencia se ha manifestado en los últimos períodos electorales”, reflexionó Pou.

