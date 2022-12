Politólogo apunta una reunión del SICA no resolverá crisis haitiana; exige medidas concretas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El politólogo Milcíades Guevara consideró que la crisis haitiana no se resolverá con el hecho de que el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), en su última Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno en este país haya expresado su apoyo al llamado formulado por República Dominicana a la comunidad internacional, a fin de que se realicen esfuerzos para encontrar soluciones a los problemas que aqueja Haití.

Sostuvo que la crisis haitiana, más que las manifestaciones de apoyo a un llamado, requiere que las distintas naciones de la región tomen acciones concretas para ayudar al vecino país a salir de la situación en que se encuentra.

“Eso no se resuelve en una reunión del SICA en Santiago de los Caballeros, a eso hay que darle medidas concretas porque hay situaciones que solamente la República Dominicana las entiende y las vive”, expresó.

Guevara emitió sus consideraciones junto a los comunicadores Carlos Lara y Doclar Castillo, en el programa “Enfrentados”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV y los espacios televisivos Sí TV, Ruta 66, Latina TV en la región Este y en Estados Unidos, Festiva TV.

No obstante, consideró que quizás ahora la comunidad internacional preste atención al pedido que hace la República Dominicana, en especial porque todos los territorios de región estarían recibiendo migrantes haitianos en demasía.

“Quizás ahora sí se le ponga un poco de atención, pero no es firmando documentos en cumbres, no es decir Guatemala apoya, que me digan el cómo porque el qué es muy fácil, ¿yo voy a arreglar a República Dominicana en el tema de migración, cómo, cuáles fortalezas tú tienes para hacerlo, cuáles herramientas tienes para hacerlo?”, cuestionó.

