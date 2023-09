Politólogo Anderson Rodríguez aclara Abinader aún no está en reelección

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El politólogo Anderson Rodríguez aclaró este lunes que el presidente de la República, Luis Abinader, aún no está en reelección, como han afirmado sectores de la oposición.

El comunicador manifestó que si Abinader resulta ganador de las elecciones internas del Partido Revolucionario Moderno (PRM), entonces se iniciaría la reelección de cara a los comicios del 2024.

Rodríguez se expresó en esos términos junto al comunicador Julio Rodríguez en el programa “El Nuevo Diario de la Noche”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

“La gente está equivocada al escucharle decir que Luis Abinader inició la reelección y no es así, hasta que no concluya el proceso de la elección interna del PRM, no se inicia ese proceso”, señaló.

Sin embargo, aseguró que sería muy difícil que el jefe de Estado pierda la consulta interna del partido en el Gobierno, debido a que tiene un gran favoritismo a lo interno de la organización.

Indicó que realmente Abinader no tiene quien le haga frente a lo interno del Partido Revolucionario Moderno, desde donde saldrá fortalecido hacia las elecciones presidenciales de mayo venidero.