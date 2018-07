Políticos paranoicos delirantes ¿será miedo a Danilo?

El Doctor Antonio Zaglul, quien es el padre de la siquiatría dominicana, desarrolló una tesis escrita en infinidad de artículos y varios de sus libros, donde sostiene que los dominicanos tenemos una personalidad patológica donde resaltan tres rasgos principales: somos paranoicos, depresivos y tenemos una muy baja autoestima.

Al Doctor Zaglul, cercano amigo de mi padre pues ambos eran petromacorisanos, lo conocí siendo muy niño, y lo cierto es que me cuesta recordar sus extensas conversaciones en la sala de mi casa, sin embargo quedaron sus libros los que tengo que recordar, porque la realidad es que es una de las personas que llegó mas hondo en la descripción del alma de nuestro pueblo.

Los rasgos paranoides de la personalidad son aquellos trastornos donde se producen delirios, que pueden ser de grandeza, los megalómanos son un buen ejemplo, pero Zaglul sostenía que nos afectaba la paranoides que se caracteriza por los delirios de persecusión, y que esto es el resultado de siglos de vivir en un medio que creemos hostil y que nos hace desconfiar de todo lo que nos rodea.

Pues parece que ahora los ataques delirantes dentro de los políticos dominicanos los esta causando el trabajo del Presidente Danilo Medina, y esto esta provocando un miedo a lo desconocido, un aparente sentimiento en alguna gente de que se les esta terminando el tiempo para aspirar a la presidencia u otro cargo importante en el estado, y esto esta causando esa angustia que caracteriza a los paranoides con sus delirios de persecución.

Queremos aclarar que a nadie aquí lo estamos calificando de loco, esta palabra abarca en nuestro medio a esos personajes pintorescos de los pueblos que son conocidos por sus excentricidades, mas bien hemos estado teniendo reacciones típicas de los paranoicos en la conducta de algunos personajes públicos que actúan por ellos o por interpósitas personas.

Para demostrar lo que esta pasando,…Danilo con una sola decisión pueda frustrar los sueños de grandeza de algunos,…

Para demostrar lo que esta pasando, que es un miedo patológico a que Danilo con una sola decisión pueda frustrar los sueños de grandeza de algunos, solo mencionaremos algunos de los temas en boga esta semana, y las reacciones de algunos políticos, incluyendo gente del mismo partido de gobierno, que como falta tanto tiempo para las elecciones, parece que alguna gente tendrá que ser medicada o sentarse a contarle sus delirios a su siquiatra favorito.

Vamos a partir de la premisa de que el actual presidente de la República ha dicho en varios escenarios que no es su intención presentarse de nuevo como candidato en las elecciones del 2020, solo que el delirio paranoides de algunos de sus compañeros, lo están haciendo ver como la figura a vencer en la contienda electoral que se celebrará en menos de dos años ya, porque hay que recordar que la certeza del ¨gancho¨y el estar ¨chivo¨o tener abierto un ojo como la ¨guinea tuerta¨ es parte de la dominicanldad, de acuerdo a la tesis de Zaglul.

Es decir, si están tan convencidos de que la famosa Constitución prohibe la reelección impedirá a Danilo ser candidato, entonces ¿cuál es la razón de la campaña en su contra desatada por el grupo de desorejados que esta acompañando a Leonel?, ¿No será que su trabajo en la presidencia es de tal magnitud que eso crea un delirio persecutorio entre los que se plantean sustituirlo porque las sustituciones de sus compañeros se esfumarían en un proyecto que solo esta predicando el ¨quítate tu pa ponerme yo¨?

Y es que si no estuvieran afectados por esta característica que definió Zaglul como el ¨miedo al gancho¨ que padecemos los dominicanos, el papel de todos los dirigentes del PLD debía ser acompañar a su presidente y defenderlo hasta el ultimo día de su gestión, después de todo su trabajo, bueno o malo repercutirá sobre las posibilidades de quien aspire desde ese partido a ser presidente de la República.

Otro tema donde se manifiesta el delirio de persecución que padecen algunos dirigentes del PLD es en relación a las primarias abiertas incluidas en la Ley de Partidos que cursa en la Camara de Diputados, pues con un gobierno tan abarcador como el de Danilo, donde se ha favorecido a los sectores mas excluidos de la sociedad y se ha estado creando una fuerte clase media, estas serían una garantía para que ese partido gane las elecciones por la movilización popular que desata un proceso como este.

Pero eso si, cualquier candidato tendría que contar con el apoyo y participación entusiasta del actual mandatario, ya en el proceso electoral, quien es el que ha hecho la diferencia numérica entre aquel PLD alejado de los campesinos y los sectores mas pobres, y el del día de hoy, que a pesar de llevar mas de 14 años consecutivos de gobierno, es la única organización política que se mantiene con posibilidades de ganar las elecciones en la primera vuelta electoral con la mitad mas uno de los votos.

Sin embargo la paranoia persecutoria, un sindrome delirante típico, afecta el cerebro de algunos inteligentes, que mientras se oponen a la participación popular en la elección de los candidatos de los partidos y boicotean la aprobación de la ley con los argumentos mas inverosímiles, preparan una entrega de firmas en un acto publico para pedirle a Leonel que sea candidato, claro, con un padrón construído por ellos totalmente abierto.

Si esta conducta no merece un análisis siquiátrico, que analice este delirio de persecusión de que se ¨conspira¨ contra ese grupo, y de que una elección abierta esta vinculado a un proyecto de reelección, entonces el concepto paranoico de persecución no existe, pues ¿donde esta ¨el gancho¨ en unas primarias abiertas?, cuando ellos mismos consturyen su propio padrón porque son los primeros que saben que no existe esa famosa lista de militantes que dicen defender con uñas y dientes.

Ahora, en el grupo de oposición externa, lo de esta semana no tiene nombre, comenzó con el desconocimiento de la historia y la idealización de Juan Pablo Duarte, olvidándose que nosotros los dominicanos lo exiliamos, lo abandonamos y murió en la miseria como vendedor de velas en Caracas Venezuela.

Un chisme tuitero mas, el escenario predilecto de los vagos del país, donde ponían en duda una imagen que fue usada por Joaquín Balaguer hace mas de 30 años, a pesar de que el líder reformista en su papel de escritor, es el que mas idealizó al Padre de la Patria en su libro ¨El Cristo de la Libertad¨.

Varios dias se pasaron chismeando sobre un busto que hora al creador de la República erigido por las Fuerzas Armadas, cuando solo bastaba buscar una moneda de 200 pesos que emitió el Banco Central en 1976 y darse una vueltecita por la Avenida Las Americas, para ver cual era la realidad de Duarte al final de sus vida, reflejada en su efigie grabada en la moneda que conmemora el centenario de su muerte y la plaza en su honor construida por el Presidente Joaquín Balaguer.

Y el otro tema es la resurrección de Joao Santana por parte de una vedette del congreso, a quien cumpliendo la ley se le entregaron las informaciones que pidió, y cumpliendo con un papel previamente asignado las distorsionándolas y mintió en el hemiciclo, sumando partidas varias veces para abultar las cifras, llamando ¨delincuente¨ al consultor político brasileño, sin haber investigado siquiera las razones por las que fue condenado en un tribunal brasileño.

El señor Santana y su esposa, fueron descargados de las acusaciones de corrupción por las que fueron sometidos a la justicia de su país, el Juez Sergio Moro dictó esta sentencia, y su condena fue por violación al fisco, es decir, por el no pago de impuestos, ya que se determinó en la sentencia que el dinero percibido era fruto de su trabajo como asesor político y mercadólogo en varias campañas electorales.

La señora Raful es una paranoica típica, pero esta con rasgos de un histrionismo histérico , que debería hacerla pensar en buscar ayuda profesional, pues su interés en trascender con una metralleta de denuncias superficiales y sin fundamento, le hizo olvidar dentro de sus episodios delirantes, que los papeles que presentó les fueron entregados sin ningún tipo de problema por las instituciones publicas a quienes las pidió y ella hizo un escándalo sin ningún tipo de necesidad con una información que es pública y a la cual cualquiera tiene acceso.

Pero parece que ¨eso anda´ como dice el pueblo, porque hasta Margarita, la actual vicepresidenta de la República, quien fue clienta de Joao Santana pues sus campañas como compañera de Danilo en el 2012 y el 2016 fueron asesoradas por este, pidió ayer en un tuiter, que afán de tuitear tonterías tiene la gente, que apoyaba a la Raful, sin darse cuenta de que estaba coincidiendo con quienes conspiran todos los días para desestabilizar el gobierno del cual ella forma parte.

No se si será que le estan echando algo al agua que tomamos los dominicanos, o será que un virus esta esparciendo el delirio paranoides de que habló Toñito Zaglul hace varias décadas, pero si verdad que pasa algo en los políticos dominicanos, y yo hago el diagnostico de que Danilo los tiene locos y no saben por donde es que lo van a combatir, porque hasta de las goteras de un hospital se agarran para intentar hacer daño, olvidándose de que la ciudad se inundó y todavía estamos recogiendo plásticos en la malecón de tanta agua que cayó.

Que lastima que no soy siquiatra, pero a algunos podría darles alguna consulta para aliviar sus síntomas, con la ventaja de que podría servirles algunos consejos y hasta recetarles algunas pastillas de las que damos los médicos para el dolor y la ansiedad, y es que si no se tranquilizan algunos no llegaran vivos con tanta ansiedad acumulada,, sino quieren medicamentos pues la meditación y una buena dosis de paciencia los podría ayudar a pasar el charco donde se han metido.

Por Humberto Salazar

