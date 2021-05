Políticos, empresarios, complicidad y corrupción 

El país no se llena de espanto ante el entramado de denuncias, delaciones y corrupción que devela la “justicia independiente” del gobierno de turno.

No hay espanto porque desde siempre, desde décadas se sabe que eso existe, que es parte del sistema político y que hacía falta no solo la denuncia sino la voluntad política, de Estado y de gobierno para combatirla, disminuirla más imposible acabarla.

Lo de justicia independiente eso es quimera, ilusión vana, seamos sincero, eso no existe, no obstante, es positivo, muy acertado el que se haya elegido abogados, ex jueces y fiscales para esta titánica tarea, que, aunque no son independientes de nada, por lo menos responden y tienen el objetivo de perseguir hechos delictivos cometido desde el Estado dominicano.

El pueblo aceptó esta justicia independiente y es lo que cuenta.

Pero ese pueblo no quiere ajuste a medias de Luis Abinader ni el gobierno del cambio.

No es solo contra el danilismo, la gente, el pueblo quiere a todos los de la Era del PLD donde el rumor público y las denuncias mediáticas y de prensa han sindicado corrupción.

Y si puedes llegar más lejos, mejor….

Para que sea creíble la cruzada anticorrupción, para que no se vea retaliación y política selectiva deben entrar los corruptos y los corruptores.

No solo políticos y militares selectivos, no.

También deben develarse a los empresarios, empresas, religiosos, periodistas o comunicadores que durante décadas han participado de este festín contra la nación.

Los empresarios, como élite o categoría social, tienen una gran cuota de responsabilidad, la investigación debe ser integral.

El silencio de la justicia independiente sobre el entramado corrupto entre empresarios, políticos y Estado es que hay que desmontar para sacar a la nación dominicana de esta cualquierización de la vida pública y privada .

Y saber que muchos empresarios hablaban de democracia, reglas claras y transparencia.

Aquí hay que condenarlo a todos, que se le identifiquen, porque ellos desde siempre han mordido el anzuelo de contratas y pagos millonarios, han manejado con exclusividad los recursos del Estado, desde un modelo económico vertical abierto al chantaje.

Ayer fueron ellos, mañana vendrán otros con intenciones similares. Por ello hay que sentar precedente, no importa el nombre, desmonten la maraña legal y esa supremacía peligrosa e inexpugnable que han tenido desde siempre.

Y que se sepa, así como se dicen honestos y pulcro los ciudadanos decepcionados por políticos, partidos y gobiernos, así también hay políticos, líderes políticos, empresarios sensatos, comprometidos con el bien común, honestos.

A esa camada de honestos les corresponde aplicar, hablar de economía, inversión pública, alianzas privadas y transparencia fiscal desde nuevos referentes y planteando nuevos compromisos.

De caso contrario, el país no tendrá futuro y vendrán ensayos políticos y de gobiernos que perjudicarán a todos, políticos, empresarios y sociedad civil.

Dejen el invento.

Por Fernando Peña