Político haitiano Jean Bertín dice tiene dudas sobre secuestro de misioneros estadounidenses.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El político haitiano, Jean Bertín, dijo este martes que, con los misioneros estadounidenses secuestrados nunca se han visto y aunque se informó que fueron liberados dos misioneros “no hay fotos de ellos”, por lo que expresó que, aunque lamenta mucho esa situación, tiene dudas de ese secuestro.

Puntualizó que muchos de los muchachos que integran bandas de delincuentes en Haití son manipulados y empleados de grupos internacionales.

“17 personas secuestradas y ahora han soltado dos, pero yo no he visto esas fotos, ya que por seguridad dijeron que no hay fotos y como todo el mundo que ha vivido en Haití sabe que muchas cosas son show”, aseguró.

También manifestó que es un show la investigación de la muerte de Jovenel Moise “porque él se suicidó”, esa es mi versión.

En otro tema, durante su participación en el programa La Hora 22, que se transmite por Teleradio América y que producen Gregory Caimares y Abinader Fortunato, el político haitiano explicó que en Haití no se funciona como República Dominicana, ya que allá no hay elecciones políticas, sino “selecciones”, se escoge quién va a participar y entonces se utiliza el brazo político internacional y nacional para hacerlo llegar a la presidencia.

Manifestó que en Haití se manipula a todo el mundo a través de las comunicaciones y de dinero para hacer llegar lo que ellos quieren.

Sin embargo, Jean Bertín informó que él está trabajando con la plataforma Alianza Internacional para la Recuperación de Haití y con la diáspora tanto en Haití como en República Dominicana, desde el 2002, estoy con estas personas “yo estoy trabajando como mi gente para darle a conocer mi pensamiento de lo que está pasando y de lo que tenemos que hacer”.

Asimismo, dijo que él piensa que la ex primera dama de Haití y viuda del asesinado presidente Jovenel Moise, Martine Moise, quiere ser presidenta de Haití, por el discurso que ella viene dando y aseguró que ella sonrió en el funeral de Moise.

Consideró que las elecciones en Haití podrían ser en un año y medio.

