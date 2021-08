Políticas públicas ¿justas o perfectas?

Quiero iniciar mí escrito con una breve definición de lo que es Políticas Públicas.

“Las políticas públicas son los proyectos/actividades que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y una administración pública con fines de satisfacer las necesidades de una sociedad. También se puede entender como las acciones, medidas regulatorias, leyes, y prioridades de gasto sobre un tema, promulgadas por una entidad gubernamental”.

Las políticas públicas, pueden ser justas, pero no perfectas, en reiteradas ocasiones, personalidades plantean soluciones a problemas que como sociedad nos afectan, lamentablemente éstas por más personas profesionales que participen, por más buenas ideas que se aporte, por más convenientes que parezcan, nunca, nunca serán perfectas, siempre habrá alguien que le perjudique, que no le guste o que entienda que esas propuestas no van a resolver nada.

Cuando hablo de justo, me refiero a colocarnos en la posición de todos los involucrados, mirar a través de sus ojos, es necesario, así nos damos cuenta que tanto afectan nuestras propuestas a otros, aun así, estas nos parezcan perfectas.

Ser empático suele ser difícil, ya que acostumbramos a defender solo nuestros intereses, pero si pensamos y actuamos de manera universal nuestros planteamientos pasarán a ser más justos y diferentes.

Concentrémonos en ser justos y conscientes de que no encontraremos perfección en nuestras propuestas.

Por: Endry Andrés González

El autor es viceministro políticas públicas de Ministerio de la Juventud

Relacionado