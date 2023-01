Política, conciencia social e identidad cultural

La sociedad civil y la sociedad política son dos contrarios que devienen en idénticos. En efecto, una es diferente a la otra y viceversa, pero llega un momento que una se confunde con la otra. Al político cuando forma parte del aparato burocrático estatal, una vez que es elegido o es nombrado en un cargo no electivo cuando su partido ha tenido el acceso al poder ejecutivo de su nación, se le ubica dentro de la sociedad política pero a la vez como ciudadano es parte de la sociedad civil. Un partido político no se le puede considerar propiamente como una organización de la sociedad civil, porque como siempre, todo partido político aspira a tener acceso al poder político o ya tiene acceso o lo ha tenido, es una sociedad o corporación que está ubicada en los intersticios entre la sociedad civil y la sociedad política. Ahora bien, hay organizaciones políticas que ponen a su militancia a jugar y de hecho juegan a la doble moral de pretender venderse en un momento dado como sociedad civil, queriendo aparentar neutralidad, para utilizar organizaciones de la llamada sociedad civil que no tienen tal neutralidad, para enfrentar a un adversario o a un partido político que tiene control del poder político.

Este ha sido el caso, en un pasado que ya no es tan reciente, del Partido Revolucionario Dominicano y una organización de la sociedad civil que se ha pretendido vender como vigilante de la democracia en los procesos electorales. También lo ha sido del Partido Revolucionario Moderno, el cual está actualmente en el poder, en relación no a una organización de la sociedad civil, si no a un movimiento cívico. Ese movimiento se quiso vender como apartidista, de hecho lo era, pero al mismo acudían gentes de todos o casi todos los partidos de oposición, entre ellos el PRM; como dijéramos en artículos previos y posteriores a las elecciones del 2020 ese movimiento cívico llamado Marcha Verde para lo único que iba a servir era para sacar al PLD del poder e instalar al PRM en el mismo. Pero en realidad no han cambiado mucho las cosas, para los ilusos sí, pero no es así. Caras nuevas en los poderes del Estado, pero todo sigue más o menos igual o peor.

Por lo que vemos se puede resumir que en nuestro país existe un capitalismo salvaje con desregulación de la economía y tolerancia a todo libertinaje que tienda a satisfacer la libertad de mercado (más bien dictadura de mercado) lo que nos lleva por los derroteros de la entropía social y la pérdida de la identidad cultural y la falta de conciencia social (alienación e individualismo en amplios sectores y clases sociales) y de falta conciencia de clase para sí en los sectores populares; por otra parte tenemos corrupción, desigualdad social (la que muchas lleva a la llamada exclusión social), modernidad liquida, capitalismo flexible con inseguridad ciudadana, feminicidios, falta de planificación del Estado en todas las áreas, desorden en los ecosistemas, epidemias, desorden en los servicios de salud (público y privado), bajos salarios de los trabajadores en las empresas privadas y en las oficinas públicas si no forman parte de la alta burocracia de funcionarios, privatización de la economía y desaparición de la áreas públicas, inflación y endeudamiento (en un video de Marisela Álvarez sale a relucir que los más de 14,000 millones de dólares que se le atribuyen en reservas al Banco Central son de préstamos) etc.

Hoy se habla mucho de democracia, en fin de que aquí hay democracia y de que allí, allá o acullá no existe, o bien, de que el chavismo es populismo o en Venezuela existe una dictadura y en Cuba. Ahora bien, qué entendemos por populismo, estaría mejor que antes de satanizarlo revisáramos el contenido semántico de este término en la jerga o de la ciencia política. Según lo que Lenin, Torcuato S. Di Tella y Ianni entendieron por este, no es lo que hoy se quiere significar al satanizar a regímenes que no son de derecha, pero ni tampoco se corresponden los gobiernos donde la economía se rige con el modelo neoliberal y que se quieren cubrir con el manto de una “democracia” liberal, la que sólo cubre las apariencias. El populismo por definición supone la alianzas entre diferentes clases para propiciar reformas sociales, los regímenes como el de Lázaro Cárdenas en México, Perón en Argentina, Gamal Abdel Nasser en Egipto, Getulio Vargas en Brasil y el sietemesino de Bosch aquí en 1963, fueron populistas y con ellos hubo más justicia en esas sociedades que la que hoy tenemos aquí.

Lo de la lucha contra corrupción no es más que un cubre falta, como dicen los mecánicos, que no resuelve nada mientras estemos bajo la hegemonía del gran capital, pero lo cierto es que la gran burguesía quiere engullírselo todo y le tiene la yugular puesta al Estado dominicano para apropiarse de todas las áreas públicas si la dejan, de ahí lo de las alianzas público-privadas. Los ciudadanos en su gran mayoría en sociedades regidas por esa “democracia” liberal no participan en la toma de decisiones de asuntos importantes que les competen y afectan, aunque todos ellos forman parte de la sociedad civil y no sólo la élite política y un grupo de notables, siendo estos últimos los que deciden en los foros y parlamentos lo que se va a hacer, la mayoría de los ciudadanos excluida del discurso en que se deciden asuntos públicos (como diría Michel Foucault). La opinión de la gran mayoría no cuenta para las acciones de la sociedad política. Sí se toman en cuenta las opiniones de los notables de algunas organizaciones de la sociedad civil, como son el caso de nuestro país: Participación Ciudadana, Fundglode, Pucamaima (representada por una personalidad), pero también las personalidades representantes del gran empresariado.

Ahora bien, ellos ni son la totalidad de la sociedad civil y no representan a la gran mayoría de ella, ellos si representan los intereses de la clase dominante, la burguesía en todas sus fracciones, sobre todo a la gran burguesía, a la cual representa el gobierno del PRM. Este sector de la clase burguesa y ese partido que la representa desde su cúpula, la cual es la flora y nata de la representación de sus intereses (tal vez con las excepciones de Ramón Alburquerque y Tony Raful), tienen una plena conciencia de clase para sí, la que no tienen el PLD y ni la FP, porque estos dos últimos en el ejercicio del poder no aprendieron a cubrir las apariencias.

En una sociedad donde se da la división de clase y en donde hay tantas desigualdades y tantas injusticias, como pasa en la sociedad dominicana, la sociedad civil se divide en diferentes clases y está esparcida en toda la estructura de clase. Aunque el concepto es viejo y Marx decía que para los filósofos del siglo XVIII esta (la sociedad civil) la componían los empresarios, pero la realidad es que todos los ciudadanos forman parte de ella y los altos funcionarios públicos forman la sociedad política. Hoy tenemos grandes problemas porque sólo una ínfima minoría es tomada en cuenta en decisiones importantes, porque con la globalización, el neoliberalismo y la tecnología electrónica se han producido unos cambios culturales que contribuyen a que vivamos en un Estado de Malestar bajo el llamado capitalismo flexible para el capital y la modernidad líquida, y de hecho desaparecieron el Estado de bienestar y la modernidad dura.

Ese Estado de malestar que vivimos, pese a que los abanderados de la “democracia” liberal se atrincheran para defenderla, lo cierto es que los sujetos de las clases populares no encuentran espacio para no ser excluidos del discurso, mientras viven ellos como víctimas y vivimos con tantas desigualdades y en mundo de tantas injusticias sociales. Los bajos ingresos de los asalariados dominicanos, es decir el proletariado dominicano, son tan bajos que no les permiten reponer las energías consumidas por ellos en los procesos de trabajo y sobrevivir con sus familiares, mientras los procesos inflacionarios van reduciendo el poder adquisitivo de la moneda. Los trabajadores se ven hoy día carente de las organizaciones sindicales que los defiendan, semejante situación se da hoy día, con las reformas al código de trabajo a que indujo el neoliberalismo y la globalización. Los sindicatos en nuestro país eran organizaciones de la sociedad civil de los asalariados, en tiempos de la modernidad dura. Por otra parte, los clubes juveniles populares y las asociaciones campesinas o de agricultores, también eran organizaciones de la sociedad civil que tomaban decisiones y hacían reclamos a la sociedad política.

El autor afirma que la mejor manera de representar los intereses de la sociedad civil, desde las perspectivas de los sectores populares, estuvo expresada en los clubes juveniles populares. Sin embargo, esas organizaciones juveniles, tan participativas para los sujetos sociales que la integraban, los jóvenes de los sectores populares, desaparecieron, porque con la negociación de la deuda se provoca una crisis económica y eso generó un gran proceso emigratorio hacia otros países. Este proceso emigratorio actuó como una fuerza centrífuga, sacando a los jóvenes de hacia afuera de los clubes y del país, pero algunos jóvenes que se quedaron en el país desempleados crearon pandillas que comenzaron a atacar a los clubes desde antes de firmarse el acuerdo con el FMI, mientras que otros jóvenes que se quedaron en el país perdieron la motivación de estar en los clubes, algunos porque trabajaban y la jornada de trabajo fue extendida.

Ahora bien, si la explotación de los trabajadores es lo que más malestar material trae, no es menos cierto peor es la situación de los valores. La delincuencia hace estragos con la falta de seguridad ciudadana. Pero peor aún es que con la globalización estamos amenazados de perder nuestra identidad hoy que se habla tanto de multiculturalismo. No debemos ser xenófobos y no creemos en la xenofobia, pero debemos tratar de perder nuestra identidad cultural, solidarios si pero sin perder nuestra identidad. Dijo Fidel Castro en una ocasión aquí en el país, en una visita, que lo más interesante era para un pueblo era cuando podía mantener su identidad por mucho tiempo. Sin embargo, aunque creemos en la tolerancia quisiéramos que la proliferación de mezquitas en Haití y aquí no sea escenario para grupos fundamentalistas islámicos practicar la violencia contra criollos indefensos; admiramos mucho a los pueblos árabes. Esperamos respeto a nuestra identidad cultural, lo que nos distingue como dominicanos. Que la Alma Dominicana siga viva, como diría Federico García Godoy.

Por Francisco Rafael Guzmán F.

Relacionado