Policía suspende agentes agredieron a latigazos a supuesto ladrón estaba esposado en Azua

View this post on Instagram

A través de nuestra línea de WhatsApp un usuario nos envía un audiovisual que muestra a varios agentes de la @PoliciaRD, del destacamento del kilómetro 11, Sabana Yegua provincia de Azua, golpear a un joven por presunto robo, mientras este permanece esposado. “No me robes, no me robes”, se le escucha decir a un oficial mientras lo golpea con una manguera. Residentes del sector Sabana Yegua piden a las autoridades esclarecer el hecho. @policiard. #ElNuevoDiarioRD