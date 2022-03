Policía retirado denuncia supuestos agentes intentaron poner sustancias ilícitas a su hijo en Santiago

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO- Un sargento mayor retirado de la Policía Nacional, denunció este jueves que agentes del mismo órgano atracaron, golpearon e intentaron colocar sustancias ilícitas a su hijo en la ciudad de Santiago.

Antonio Lazara Rosario expresó, “Yo estoy en palacio hoy, porque tengo una cita en Asuntos Internos de la Fiscalía ya que cuatro policías uniformados me atracaron un hijo, le pusieron fundas en la cabeza, me le dieron golpes y me le querían poner drogas”.

Manifestó, que el hecho ocurrió el sábado 19 de marzo en el la zona sur de Pekín y acusó a los agentes Marte, Mota y Carela del cuartel del sector de Marilópez.

Indicó también, que los oficiales se salieron de la zona de reglamento de servicio, trasladando su hijo a otro cuartel para maltratarlo.

“Trabajan en el cuartel de Marilópez y se salieron de la zona del reglamento de su servicio y lo llevaron a otro cuartel para maltratarlo. Le dieron golpe, un muchacho serio, trabajador, andaba trabajando con todos sus documentos al día”, subrayó.

Hizo un llamado al director general de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then para tome acciones sobre el hecho.

“Yo quiero que el jefe de la Policía tome cuentas en el asunto, porque estos son atracadores y no pueden seguir en la Policía”, señaló.

Destacó que duró un periodo de 18 años de labor en el órgano y que nunca cometió acciones incorrectas.

Cuestionó también, la mala acción y el maltrato por parte de los uniformados resaltando que violaron los derechos de su hijo al impedir realizar una llamada telefónica a los familiares.

Por otro lado, apuntó, que el hecho se notificó al director del centro, pero que este no accionó.

“Mi hijo se lo puso en conocimiento al director de ahí y lo único que dijo fue que iba hablar con ellos y no habló nada, entonces yo lo puse en conocimiento al coronel, el coronel de Marilópez sí actuó, un coronel muy serio”, puntualizó.

