Policía realiza en todo el territorio dominicano actos conmemorativos al 86 aniversario

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Policía Nacional en conmemoración al 86 aniversario realizó este miércoles actos en la iglesia católica en las provincias del país, los que se efectuaron con la acostumbrada misa y contando con la asistencia de altos oficiales de la institución y de las diferentes autoridades.

Reseña histórica

La Fuerza Nacional de Policía (tal y como es hasta el día de hoy) no fue formada oficialmente si no hasta el 2 de marzo de 1936 con la aprobación congresional del decreto No. 1523. Al surgir una nueva fuerza nacional de Policía, el coronel Miguel A. Román fue nombrado como jefe de la Policía Nacional.

Reconocimiento de altos oficiales

El cambio que ha implementado la institución del orden desde la designación del mayor general Eduardo Alberto Then, quien ha enfrentado la criminalidad en todo el territorio dominicano, devolviendo la confianza entre ciudadanos y la uniformada.

La labor realizada a nivel de todo el país por altos oficiales de la institución, entre estos los coroneles José Francisco De La Cruz Mercedes, Ramón Óscar Hernández Peralta, Claudio E. González Moquete, los tenientes coroneles Santo Lora Báez, Agustín Luzón González, José Billy Poche Valdez y Osvaldo Antonio Severino.

Otros oficiales a reconocer su gran labor aun estando a la banca de espera de funciones, destacamos la del coronel José C. Poche Valdez.

Previo a la celebración del día de la institución el presidente de la República Dominicana Luis Abinader Corona, dio a conocer mediante el decreto número 102-22 la puesta en retiro de once oficiales Generales, quienes ya cumplieron con su rol de proteger la ciudadanía dominicana, preservando las vidas y los bienes del país, además de manteniendo la Paz, la tranquilidad y el orden público.

En las próximas horas se esperan más retiros por parte del primer mandatario, además del reconocimiento por el tiempo reglamentario en ascenso de rango a los agentes de la institución, entre alistados, clases, oficiales subalternos y superiores.

