Policía ocupa armas, drogas y apresa a más de 20 hombres en SDE, uno prófugo de la justicia

EL NUVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Policía Nacional desplegó en las últimas 24 horas un amplio operativo preventivo en diferentes sectores de Santo Domingo Este, donde ocupó varias armas de fuego, drogas y apresó a más de 20 hombres para fines de investigación, incluyendo a un individuo prófugo de la justicia contra quien se habían emitido tres órdenes de arresto por diferentes delitos criminales.

De acuerdo a un comunicado de prensa, uno de los detenidos fue identificado como Luis Vásquez (Luis Pistola), a quien se le ocupó un arma de fabricación cacera, denominada chilena y al ser depurado, se estableció que figuraba prófugo de la justicia. Contra él se habían emitido tres órdenes de arresto (No. 1-530-EMES-2018-06929, No. 04130-ME-17 de fecha 20-02-2017 y No. 00446-ME-17 de fecha 06-01-2017).

El escrito precisa que, en la Marginal de Las Américas, fue arrestado Emerson Joel Castro Victoriano, de 23 años, a quien se le ocupó la pistola marca P80, con la numeración ilegible, con su cargador y ocho capsulas, tras ser sorprendido dentro de un vehículo marca Honda CRV, placa G533226, negro, mostrando un perfil sospechoso.

Así mismismo, En el sector Los Frailes, fue detenido Ariel Zabala Montero, de 21 años, tras ocupársele una pistola de la denominada “bélico”.

Durante los operativos fueron dirigidos por el coronel Orlando Báez Severino, director regional Santo Domingo Oriental, fue sorprendido un individuo cuando intentaba asaltar a un ciudadano, en la calle Club de Leones esquina Avenida San Vicente de Paúl, de Alma Rosa II, que logró escapar, tirando al pavimento una pistola de fabricación casera, denominada una chilena.

Contra las drogas

Mientras que, en horas de la noche del miércoles, en la calle 16 de mayo, del sector Simonico, en Villa Duarte, fueron apresados Julio José Pérez Rotestan de 31 años, y Juan Pablo Abreu Mejía, de 22, a bordo de un carro marca Mazda, color gris, placa A890381, que se encontraba estacionado en un lugar oscuro.

Tras ser requisado el vehículo por la tropa policial que accionaban en la zona en labores preventivas, se encontró en su interior un bulto conteniendo un paquete de un vegetal verde, presumiblemente marihuana; 34 del mismo material, envueltas en dos fundas plásticas; una porción de un material rocoso, presumiblemente crack; otra porción de un material negro, desconocido; una balanza para pesar drogas y cuatro paquetes de cigarros.

Igualmente, la Policía se incautó de 17 porciones de presunta marihuana, dejadas abandonadas por unos individuos que se encontraban en la calle Nicolás Silfa Giménez, del sector Alma Rosa I, frente Iglesia Dios Unida y que salieron huyendo al percatarse de la presencia policial en esa zona.

Asimismo, fueron apresados para fines de investigación tres hombres, sin documentos, quienes iban a bordo del carro marca Mazda modelos Demio, color rojo vivo, placa A890381, a quienes les fueron ocupados 7,300 dólares, en billetes de 100, presumiblemente falsificados.

Los detenidos, las armas, vehículos y drogas ocupadas fueron puestas bajo control del Ministerio Público, por lo que la Policía Nacional seguirá desplegando sus operaciones en todos los sectores de Santo Domingo Este, Boca Chica y Guerra.

