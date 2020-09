(VIDEO) Policía Nacional en Cotuí apresa más de una decena de personas por violentar toque de queda

View this post on Instagram

queda este fin de semana / La Policía Nacional (@policiard), en esta ciudad informó sobre el apresamiento de más de una decena de personas por violentar el toque de queda este fin de semana. Según expresó el comandante de la policía en esta ciudad, coronel José Francisco De La Cruz Mercedes, fueron ocupadas bocinas y vehículos que serán enviados al Ministerio Público para fines de sometimiento por violentar la disposición del Poder Ejecutivo a los fines de frenar la expansión del coronavirus en el país. Continúa leyéndote esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #ElNuevoDiarioRD