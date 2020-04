Policía Escolar coordina operativo de vigilancia para prevenir robos en centros educativos del país

View this post on Instagram

El Ministerio de Educación (MINERD), informó que más de 14,500 personas entre ellas agentes de la Policía Escolar, de Seguridad Interna de la institución, porteros y vigilantes protegen todos los centros educativos a nivel nacional. SAN PEDRO DE MACORÍS. -El Ministerio de Educación (MINERD), anunció este miércoles que más de 14,500 personas entre ellas, miembros de la Policía Escolar, de la Dirección de Seguridad Interna de la institución, porteros y vigilantes, están de manera permanente protegiendo los centros educativos del país. La información fue ofrecida por Diego Pesqueira, director de Comunicaciones del MINERD, quien garantizó que la prioridad en los actuales momentos es salvaguardar las propiedades de la comunidad educativa, de forma que, tras superar la actual crisis, originada por la pandemia del Coronavirus se pueda retomar la enseñanza en condiciones óptimas. Pesqueira, quien se ha desplazado por todas las regiones del país, explicó durante un recorrido realizado por distintos centros educativos de la Región Este, que los mismos tienen como objetivo supervisar los servicios preventivos implementados por instrucciones del ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, para proteger las propiedades de la comunidad educativa. Señaló que los auxiliares de Policía Escolar (vigilantes, guardianes y porteros), quienes han recibido la capacitación necesaria, están de manera permanente en las escuelas (24 horas) “y en coordinación con personal de la Policía Escolar y de Seguridad Interna del MINERD pueda evitar que desaprensivos penetren a estas instalaciones”. “En la actualidad más de 13 mil porteros, guardianes y vigilantes, trabajan en los centros educativos para evitar robos u otros daños. A estos se suman los agentes de la Policía Escolar, de Seguridad Interna y las unidades de la Policía Preventiva de cada jurisdicción”, precisó Pesqueira. Agregó que en cada centro educativo permanece un personal cuya misión principal es salvaguardar los bienes de la comunidad educativa, adquiridos con recursos de todos los ciudadanos. @diego.pesqueira