Policía dominicana, ¡una de las mejores del mundo!

Siempre he dicho a mis amigos del mundo “teteo” que la policía dominicana es una de las más paciente y comprensible del mundo.

A mi edad y en los años que tengo visitando el país, que son casi 30, nunca he tenido un problema con el hombre gris, aunque no me gusta hacer mucho coro con ellos, porque siempre salgo perdiendo. Pero, pese a esto tengo muy buenos amigos en esa institución.

No me canso de ver videos en las redes sociales en los cuales policías con y sin experiencias son ofendidos y maltratados y ellos simplemente se igualan con el agresor como si fueran dos civiles.

¿Ahora, le pagamos un salario justo al policía dominicano por su labor?

Sin lugar a dudas que no, el policía dominicano no gana un salario justo que pueda cubrir sus necesidades, así como las de sus familiares y es esta una de las verdaderas razones que llevan a una ínfima parte de la Policía Nacional, a estar envueltos en asuntos delincuenciales y en la criminalidad.

Pero, a decir verdad, no son la mayoría de los policías los que caen en esas desviaciones aberrantes que hacen mermar la credibilidad de esa institución. El problema radica en la falta de atenciones para ellos.

Hay que recordar que los policías son fruto de la propia realidad que vive el país y no estarán ajenos al rumbo que lleva la sociedad, que no es nada halagüeño.

En nuestro país cuando se envía a uno o a varios policías a patrullar o a realizar un determinado servicio en motores solo se les entrega un galón de gasolina por el día entero sin preguntarles si poseen dinero para comer.

A esos policías no se les dan las debidas atenciones y el requerido cuidado, por lo que muchas veces buscando la forma de sobrevivir y cubrir sus necesidades, se ven inmiscuidos en prácticas irregulares.

Por lo que será necesario que a la Policía Nacional a partir de la reforma policial propuesta por el presidente Luis Abinader, se le preste las mejores atenciones no solo en lo relativo a aumento salarial, que no deja de ser importante, sino además en educación, valores, tecnología y principios para que la misma sea cada vez más eficiente y creíble.

Hay que recordar que en ocasiones los policías que están patrullando en las calles tienen que vivir empujando el motor asignado, debido a la falta de mantenimiento o porque se quedaron porque no recibieron el combustible adecuado. En un país que se respete, eso no puede seguir sucediendo, porque daña la credibilidad del organismo policial y da una imagen negativa a la sociedad y al mundo.

Por ejemplo, el vehículo asignado a mi sector en Villa Altagracia solo puede transitar en lo llano, no tiene fuerza para subir lugares altos y muchas veces si estos quieren llegar hasta lo alto, tienen que desmontarse y empujar el vehículo por las pésimas condiciones del mismo.

El dominicano anhela y quiere una policía buena y preparada que nos proteja y que nos resuelva los problemas, eso es verdad, pero también es bueno resaltar que somos los primeros que cuando nos detienen por cualquier infracción que hallamos cometidos solemos sacar de nuestros bolsillos doscientos pesos para sobornarlos e impedir que se cumpla con la ley.

Luego cuando la policía se equivoca y cometen un error que no es la generalidad “somos los primeros en atacarlos y hasta tratar de llevarlos a la justicia o denunciarlo a través de los medios de comunicación como lo peor del mundo”.

Por esa razón, estoy de acuerdo con una reforma policial que beneficie tanto al policía como a la ciudadanía, pero sobre la base de reeducación a la población para que respete al agente y su labor.

Debemos dejar esa mala cultura de querer comprar al policía cuando se está en falta, y créanme que eso nos saldrá caro, porque en el 99% de los casos siempre estamos en falta.

Soy de los que creo que el presidente Luis Abinader debe cumplir con su promesa de reformar la policía empezando con un salario digno que le dé para vivir y sustentar a su familia.

Y también deberíamos mantener una educación abierta para que el policía si lo desea siga fortaleciendo su nivel educativo y alcance a profesionalizarse.

Si juzgamos a la policía cuando cometen errores como humanos que son, también debemos reconocer la labor que ejercen para mantener nuestros barrios seguros.

Mi infancia en New York

En New york donde resido el policía neoyorquino es poco humano, casi no se ríe y si tiene que ponértela difícil te la pone rápido.

En lo que tiene que ver conmigo, una vez le dije a un policía de mi barrio en Brooklyn que ¿cuál es la razón por la que a ellos nadie le queda con vida, contrario a los policías de mi país, que disparan a los pies o a un brazo? Él contestó con una muy buena explicación, que ellos disparan para frenar al agresor de inmediato y así evitar consecuencias mayores. Ciertamente la policía americana dispara al pecho, aunque tú solo tengas un palo de escoba en las manos.

El recinto policial del sector donde crecí en Brooklyn es uno de los más corrupto de la Ciudad de Nueva York, en el cual se cometen muchas injusticias que en el caso mío, al verlas desde niño me llevaron aborrecerlos, no solo porque estos solían darnos golpes, sino también porque nos arrestaban sin haber cometido ningún acto reñido con las leyes. Aparte de un sin número de cosas que nos hacían, que ustedes se pueden imaginar.

En cambio, el policía dominicano es como una especie de juez comunitario que resuelve los problemas en su trabajo y su entorno sectorial, además de que cuando este llega a su barrio después de su jornada habitual de trabajo, muchas veces también tiene que escuchar de los comunitarios los problemas que se presentan en el día a día y hasta buscarles salidas satisfactorias a los mismos.

De ahí que en ocasiones el agente policial en su demarcación cuando hay que salir de urgencia con un enfermo o asistir a alguien del barrio que cae preso, es el primero en ser llamado para que preste en forma de ayuda solidaria su servicio del que nunca suele negarse.

Otra cosa que habrá que reconocerle al policía dominicano, es que cuando te ve en un barrio que se presume es peligroso, te advierte del riesgo que constituye estar en ese lugar, pero al mismo tiempo con la finalidad de protegerte es capaz de escoltarte dándote una atención de príncipe. Así ha pasado conmigo cuando he estado en sectores diferentes al mío, he recibido la mano solidaria del policía.

¡Que viva la policía dominicana!

Por Vladimir Reyes