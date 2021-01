Policía apresa a cuatro falsos miembros de la DNCD y dos civiles; les ocupa armas de fuego y vehículos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Policía informó este martes que apresó a tres supuestos agentes de la Dirección Nacional del Control de Drogas (DNCD), un cabo de Fuerza Aérea Dominicana (FARD) y dos civiles, a quienes se les ocuparon varias armas de fuego, en un hecho registrado este domingo.

Dijo que el apresamiento se hizo cuando una patrulla se percató que dos vehículos que transitaban en la Autopista Duarte, camino a Santiago desde Santo Domingo, tenían un perfil sospechoso.

Explicó en un informe, que los agentes policiales al acercarse, los sujetos al ver la presencia policial emprendieron la huida retornando a Santo Domingo, pero fueron detenidos en el kilómetro 17 de la Autopista Duarte.

La Policía dijo que los sospechosos a bordo de la camioneta marca Toyota Tacoma, color Negro, con placa de exhibición No. X616218, y el carro marca Honda Fif, color negro, placa A878900, al ser detenidos se identificaron como agentes de la DNCD.

Sostuvo que se procedió a desarmar a los supuestos agentes de la dirección antinarcóticos y conducirlos al destacamento de la entrada del municipio Los Alcarrizos, ya que estos alegaron que trabajaban en el sector de Los Ríos, con el coronel Mariñez de la DNCD.

Ante la situación el director regional de la Policía se comunicó vía flota con el coronel Mariñez, apersonándose este a dicho destacamento y al ver a los supuestos agentes, manifestó que no los conocía y que no trabajan con él.

También el director regional policial indagó con el director de Operaciones de la DNCD, coronel José Naking Cole Severino, quien le manifestó que los carnets eran falsos de los supuestos agentes.

La Policía reveló que a Carlos David Matos Fernández, se le ocupó la escopeta marca Saiga No. H09451056, con tres cargadores para la misma, un cuchillo tipo bayoneta, una pistola marca Glock 26 No. PLX907, dos cargadores para la misma, un cargador de 30 capsula, un cargador de 17 capsulas, 30 capsulas 9mm, tres celulares (un iPhone 12 pro, un iPhone 6, un IPhone 6s plus), un carnet de identidad de la DNCD No. 12740, un carnet de porte y tenencia, No. B1466.

Mientras que a Javier Jasmil Sánchez Reyes, se le ocupó una pistola marca Glock 17, No. KHC851, dos cargadores para la misma, un cargador de 30 capsula, un cargador de 17 capsulas, 31 capsulas 9mm, un celular marca iPhone.

Asimismo, a Joanty Javier Segura Ramírez, se le ocupó una pistola marca Glock 19, No. LUB374, tres cargadores para la misma, 22 capsulas, un carnet de la DNCD No. 12009, un carnet de prensa del canal 19 (corresponsal), un iPhone 11 pro y un iPhone 5.

Además, al cabo Joniel Bonilla de la Fuerza Aérea, se le ocupó una pistola marca Glock, No.BPSH553, dos cargadores para la misma, cargador de 30 capsula, un cargador de 17 capsulas, 45 capsulas 9mm, un iPhone 11 pro, un celular HUAWEI, un carnet de la Fuerza Aérea Dominicana, No. 52501. Junto a los alegados miembros de la DNCD fueron apresados Samil Alberto Perdomo y Sergio Antonio Méndez, lo cual no tenían ningún tipo de identificación, estos al ser cuestionados alegaron que eran los supuestos informantes de dichos agentes.