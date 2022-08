Polémica por las bolas distintas entre ATP y WTA a 10 días del Abierto EEUU

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, ESTADOSN UNIDOS.- A diez días del comienzo del Abierto de Estados Unidos en Nueva York, crecen las polémicas por el uso de bolas distintas entre el circuito masculino y el femenino, con jugadoras como la polaca Iga Swiatek, número uno del mudo, y la española Paula Badosa, número cuatro, que lamentaron que son más difíciles de controlar.

“Vuelan de forma absurda”, afirmó recientemente Swiatek en Cincinnati. “Imposibles de controlar”, añadió Badosa este viernes en Instagram.

El Abierto de Estados Unidos es el único ‘grande’ en el que se usan pelotas distintas entre el circuito masculino, el ATP, y el femenino, el WTA, con bolas más pesadas para los jugadores y más ligeras para las jugadoras.

SWIATEK, EL TENIS “HA CAMBIADO”

Swiatek lamentó que las pelotas usadas en el tenis femenino, al ser más ligeras, son mucho más difíciles de controlar y “vuelan de forma absurda”, añadiendo que las jugadoras ya tienen una preparación física que les permite jugar con bolas más pesadas sin tener riesgo de problemas de codo.

“Honestamente no me gustan. (…) Ahora tenemos un juego muy potente, no es como hace diez años, cuando, excepto Serena (Williams), las chicas jugaban un tenis más lento”, dijo Swiatek en una rueda de prensa en Cincinnati, el último torneo 1.000 antes de que comience el Abierto de Estados Unidos.

“Cometemos más errores, sin duda. No creo que eso sea bonito de ver. No sé por qué son distintas que las de los hombres. No sé, quizás hace quince años las mujeres tuvieron problemas de codo porque las bolas eran más pesadas y las cambiaron. Pero ahora estamos tan bien preparadas físicamente que no creo que eso sea un problema”, agregó.

Un problema añadido de esta diferencia, lamentan en el circuito WTA, es que esas bolas son muy complicadas de conseguir en Europa, por lo que es difícil poder entrenarse con ellas.

BADOSA, BOLAS “IMPOSIBLES” DE CONTROLAR

A Swiatek se sumó este viernes Paula Badosa, número 4 del mundo, quien compartió las declaraciones de la polaca y aseguró que está “muy de acuerdo”.

“Condiciones muy desfavorables para las jugadoras y para el espectáculo. Luego nos quejamos de que hay muchos errores y se ha perdido la táctica e inteligencia en los puntos. Pistas más rápidas y bolas IMPOSIBLES de controlar”, escribió Badosa en su cuenta de Instagram.

No se trata de un problema nuevo, y varias jugadoras, incluidas Swiatek y Badosa, plantearon el año pasado a la WTA la posibilidad de cambiarlas.

A eso se sumaba además el hecho de que, hasta el año pasado, las bolas eran de marcas distintas dependiendo de los torneos.

En Washington se competía con bolas Penn, en Toronto con Wilson, en Cincinnati con Penn y el Abierto de Estados Unidos con Wilson. Este tipo de cambio también generaba problemas a las jugadoras, según Swiatek.

Este año se ha uniformado el sistema y se usan un único tipo de bola en estos torneos, pero el Abierto de Estados Unidos es el único ‘grande’ en el que se usan bolas distintas.

“No jugué con las bolas del circuito femenino y no tengo nada que decir. No tengo idea de la diferencia”, dijo el ruso Daniil Medvedev en una reciente rueda de prensa.

DIEZ DÍAS PARA EL COMIENZO DEL TORNEO

El Abierto de Estados Unidos se disputará en Nueva York del 29 de agosto al 11 de septiembre. De momento, no ha habido reacciones a las afirmaciones de Swiatek.

Mientras, la Federación de tenis estadounidense (USTA) informó de que el torneo de este año repartirá los premios más ricos de siempre, con un total de 60 millones de dólares en juego.

Los campeones del torneo en categoría masculina y femenina ganarán 2.6 millones de dólares cada uno, mientras que los finalistas se llevarán 1.3 millones de dólares.

El aumento más significativo se registra en los premios de las primeras rondas, que serán de 80.000 dólares para la primera del cuadro principal y 121.000 para la segunda.

