Polémica por cirujanos que operan a jugadores de MLB que pueden esperar

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- Famosos cirujanos ortopedistas se encuentran envueltos en medio de la polémica tras seguir realizando operaciones a deportistas profesionales que no corren ningún peligro por las lesiones que sufren, como es el caso de los lanzadores de las Grandes Ligas.

Mientras que todos los profesionales de la medicina han respetado las normas establecidas por las autoridades de salud pública de establecer el distanciamiento social y mantenerse el máximo de tiempo recluido en los hogares, y sobre todo reservar el material sanitario para la lucha contra la pandemia del coronavirus, famosos cirujanos ortopédicos siguen realizando operaciones.

Hasta que el renombrado James Andrews tomó la decisión de suspender temporalmente las operaciones ‘Tommy John’ –la peor lesión que puede sufrir un lanzador dentro del deporte del béisbol– en su centro médico que tiene establecido en Gulf Breeze (Florida).

“No estamos realizando ningún procedimiento no urgente, incluida la cirugía ‘Tommy John’, en cumplimiento de la orden ejecutiva del gobernador”, dijo el portavoz del Instituto Andrews de Ortopedia y Medicina del Deporte al diario Boston Globe.

“Estamos cumpliendo con estas restricciones y todos estos casos están suspendidos”, agregó.

Debido a la pandemia de coronavirus, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, emitió una orden ejecutiva el 20 de marzo que prohíbe “cualquier procedimiento o cirugía médicamente innecesaria, no urgente o que no sea de emergencia que, si se retrasa, no coloque la salud, seguridad o bienestar inmediato del paciente en riesgo o, si se retrasa, no contribuirá al empeoramiento de una afección médica grave o potencialmente mortal”.

La orden está destinada a conservar el máximo de material sanitario que pueda ser utilizado en el tratamiento de los pacientes que se han visto afectados por la pandemia del coronavirus

Mientras esto sucedía en Florida, dos lanzadores estelares eran operados de sendas cirugías ‘Tommy John’, de las que necesitarán entre 12 y 18 meses de recuperación.

El pasado jueves el estelar derecho de los Mets de Nueva York Noah Syndergaard superó con éxito la operación de ‘Tommy John’ que le realizó el doctor del equipo, David Altchek, en West Palm Beach (Florida).

Mientra, el pasado lunes quien pasaba por el quirófano para someterse al mismo tipo de cirugía era el abridor zurdo de los Medias Rojas de Boston, Chris Sale, que fue operado por el especialista Neal ElAttrache en el Cedars-Sinai Kerlan-Jobe Institute, de Los Angeles.

El doctor ElAttrache también había confirmado, como segunda opinión, que Syndergaard tenía una grave desgarro del ligamento colateral cúbital (UCL) del codo derecho y recomendó su operación como esencial.

“Sé que voy a ser criticado por cuidar de este tipo de hombres, pero es esencial para sus medios de vida”, declaró ElAttrache al periódico San Francisco Chronicle el pasado 24 de marzo.

“Si tienes en juego la carrera de alguien y pierde dos temporadas en lugar de una, diría que no es un procedimiento electivo no esencial o sin importancia… Tenemos que tener algunos criterios”.

ElAttrache dijo que era muy importante ofrecer al público la realidad de este tipo de operaciones y la gran importancia que tenían en el futuro de los deportistas profesionales, que necesitaban un periodo considerable de recuperación, además de luego tener que rehabilitarse de cara a volver a la máximo competición.

“No queremos que sea arbitrario”, argumentó ElAttrache. “Queremos que el público confíe en lo que estamos haciendo y el motivo por qué se toman las decisiones finales de operar a pesar de la situación por la que atraviesa todo el país debido al coronavirus”.

Además reiteró que todos los profesionales médicos tienen establecidos unos criterios de selección de pacientes que son los más estrictos y profesionales.

“Si no tuviéramos algunos criterios para seleccionar pacientes, fácilmente podríamos ser acusados de parcialidad por razones no médicas y perder la confianza del público”, justificó ElAttrache.

La cirugía para Syndergaard se realizó en el Hospital de Cirugía Especial de West Palm Beach (Florida), mientras que el procedimiento quirúrgico de Sale se llevo a cabo en el Instituto Kerlan-Jobe de Los Ángeles.

Ambas están establecidas como instalaciones ortopédicas especializadas de carácter privado en lugar de hospitales públicos y se calcula que el costo promedio de cada operación de Tommy John supera los 30.000 dólares.

Los directivos de los Mets y los Medias Rojas han explicado que los procesos quirúrgicos de sus lanzadores se hicieron de la manera que no representaran una carga indebida para nadie que sufriera por el coronavirus.

