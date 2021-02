Polémica en Argentina tras filtrarse audio donde se escucha al doctor y la psiquiatra de Maradona

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BUENOS AIRES. – Un nuevo ingrediente se ha sumado este lunes a la muerte de la exestrella del fútbol, Diego Maradona, luego de que se filtrara un audio donde se escucha hablar al neurocirujano que lo intervino y a su psiquiatra, acción que ha provocado toda una polémica en Argentina.

Leopoldo Luque y la Agustina Cosachov son los protagonistas de este audio, divulgado por Infobae, y que ha generado una nueva controversia.

Luque y Cosachov, señalados de homicidio culposo, están siendo el centro de la polémica por dicho audio, en el que ambos intercambian ideas, el día del fallecimiento de Maradona.

“Tranca vos, yo estoy por la autopista ya. Parece que está muerto. Posta que está muerto. Barrio San Andrés, tenés que pasar viste el que vamos siempre, Santa María de Tigre. Tenés que seguir por esa, seguir, seguir por esa calle hasta llegar a Italia. Esta sobre Italia. Ahora yo te paso la ubicación”, se escucha dialogar a los profesionales de la salud.

La conversación fue subiendo de tono y ahí se escucha a Luque diciendo algo que no gustó al mundo. “Sí boludo, parece que hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a cagar muriendo el gordo. Ni idea que hizo. Yo estoy yendo para allá”.

Enseguida la psiquiatra le responde: “Entramos a la pieza y estaba frio, frio. Con toda la circulación marcada. Empezamos a hacer la reanimación y recuperó un poco el tono y, digamos, recuperó un poco de la temperatura corporal. Todo eso más o menos fueron 10 minutos que le hacíamos RCP manual, digamos entre la enfermera, “El Negro”, yo y “Monona” (la cocinera) y después llegó la ambulancia. Ahora están procediendo ellos. No nos dicen cómo está la situación. Yo salí y no me dicen nada”.

De acuerdo a Infobae, el audio ha generado polémica en Argentina y sigue con los señalamientos a Luque y Cosachov en la investigación por un presunto homicidio culposo.

Maradona murió este miércoles 25 de noviembre de 2020 como consecuencia de una insuficiencia cardíaca aguda, que le generó un edema de pulmón, en el barrio San Andrés, en el partido bonaerense de Tigre, donde se había instalado días atrás luego de la operación en la cabeza a la que fue sometido por un hematoma subdural. El 30 de octubre había cumplido 60 años.

Infobae develó los audios entre Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov el día del fallecimiento de Maradona. pic.twitter.com/uSwCIyx9jH — Minuto Argentina (@ArgentinaMinuto) January 31, 2021