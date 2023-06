Polanco: “Sólo Dios y la comunidad impedirán mi triunfo como diputado en el 2024”

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El presidente federal del Partido Demócrata Institucional (PDI) en Estados Unidos y Canadá, coordinador general del Bloque de Partidos Opositores en el Exterior y candidato a diputado para el 2024 por la Circunscripción 1-USA, doctor Yomare Polanco, afirmó que “sólo Dios y la comunidad impedirán su triunfo”.

Polanco habló luego que en la prensa nacional se publicara que el partido de gobierno invertirá los recursos económicos y personal necesarios para que los actuales diputados del PRM en dicha Circunscripción (Norberto Rodríguez, Servia Iris Familia y Kenia Bidó) sean reelectos y “tratar” de que ganen, y de esa forma “tratar” de tumbarle su discurso del fraude que denunciara le hicieron en las elecciones congresuales pasadas para despojarlo de su diputación ganada.

La publicación sostiene que el “PRM hará todo lo posible para que él pierda en sus nuevas aspiraciones al Congreso Nacional por el PDI, y así alegar que no posee arraigo, ni tampoco se le hizo fraude en las elecciones pasadas”.

El reconocido empresario y líder comunitario especifica: “como en RD desacataron las pruebas que presentara, y los Tribunales Constitucional (TC), Superior Electoral (TSE) y la propia Junta Central Electoral (JCE) = https://www.youtube.com/watch? v=xgwjcZl4G44 determinaran que se le hizo fraude, que vengan a la Corte de Pensilvania que tiene el expediente No.2:22-cv-02598-ER, documento 5, archivo del 09-28-22 con las pruebas y demuestren que no hubo”, precisa.

La actual JCE está pagando millones de dólares a una firma de abogados en USA para desestimar los reclamos nuestros antes la Corte en Pensilvania; y tanto el PRM como el organismo electoral apoyan los delitos del 5 de julio del 2020 que incluyen la malversación de más de 5 millones de dólares y el robo de la diputación que gane, subraya Polanco.

“Para ser elegido a una posición pública, el candidato debe demostrar con hechos no con palabras, lo que ha realizado por su comunidad, y los actuales diputados los votantes lo identifican como “los fantasmas”, no pueden exhibir nada porque no han hecho nada”, indicó.

Añadió que el “PRM y el Gobierno que inviertan todo lo que quieran; nosotros seguiremos invirtiendo en nuestras gentes a través de obras benéficas, como lo hemos hecho durante décadas, que ahí es que están los votos, y los votantes van aplicar la sentencia “vergüenza contra dinero”.

“La votación no es imposición es por convicción, y los constituyentes de la Circunscripción le van a pasar facturas a los diputados “fantasmas”, por no haber hecho nada a favor de la comunidad”, sentenció.

Polanco concluyó diciendo: “los espero”, porque nuestro accionar se basa en los proverbios Mateo 7:15 “Por sus frutos los conoceréis” y Juan 8:32 “Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”.

