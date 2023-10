Polanco promete trabajar por ley para fondo de pensiones de la diáspora en base a remesas acumuladas

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El candidato a diputado en ultramar del PRD y otros partidos en la circunscripción #1 de Estados Unidos, doctor Yomare Polanco prometió trabajar desde el congreso nacional para crear una ley que establezca un fondo de pensiones de la diáspora en base a las remesas acumuladas que envían los dominicanos del exterior a República Dominicana.

El candidato perredeístas dijo que a pesar de los cobros fantasmas y excesivos que por sobre cargos de envíos hacen las empresas remesadoras desde Estados Unidos, Canadá, Europa, América Latina y otros países, el remanente desaparece sin saberse hasta ahora cuáles manos va a parar.

“Todos nosotros enviamos dinero allá y no poco, mucho. En la vida laboral de cada persona se envían entre 100 mil a 200 mil dólares de remesas. Hay dinero escondido cuando se manda, si por ejemplo mandamos 50 dólares el cambio, las remesadoras lo ponen a cuanto les da la gana, no es al 53 ni al 58”, explicó Polanco.

“Se pierden 5 o 6 dólares y no sabemos en qué manos caen. A nadie le importa que a nosotros que enviamos las remesas no nos quede nada”, agregó.

Adelantó que cuando sea electo luchará para que se cree un programa de computadora (Software) en el que cada vez que alguien envíe dinero durante su vida laboral pueda registrar su nombre y así, se le vaya acumulando un porciento de esa remesa.

“Al acumular las remesas durante la vida laboral se le irá acumulando un fondo mutuo sin riesgos que vaya haciendo crecer el dinero. Cuando cualquier trabajador o trabajadora, estilistas de belleza, taxistas, amas de casas, bodegueros que siempre han enviado miles de dólares a través de sus vidas, se retiren, ese software les puede calcular la cantidad de dinero acumulado como una pensión extra que nunca han tenido”, señaló el candidato perredeísta.

Indicó que en base a lo acumulado el fondo de pensiones de la diáspora podrá entregar hasta más de 100 mil dólares o si prefieren, podrían seguir invirtiendo para ganarse 500 0 600 dólares más al mes.

Otras propuestas de Polanco es trabajar para que la Administración Federal de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA) supervise en República Dominicana los productos agropecuarios que se envían para que puedan entrar a territorio norteamericano con el pase correspondiente y sin contratiempos.

“Tenemos más de 650 supermercados en Estados Unidos cuyos propietarios son dominicanos que distribuyen productos agrícolas de diferentes países generando más de 3 mil millones de dólares que mueven al año. Y nosotros aquí, la yuca que tenemos que comprar es la de Costa Rica, el aguacate es el de México, el mango, si somos dichosos el haitiano o si no el egipcio”, desglosó Polanco.

“¿Cómo se explica que un país tan productor con tierras tan bellas y fértiles como las de nosotros, no podamos tener esos furgones aquí que salgan a tiempo del mercado de Hunts Point en El Bronx y los puertos de Bayonne, Elizabeth, Baltimore y otros?, es porque no hay una política aplicada a través de la FDA y los furgones son rechazados o supervisados de nuevo y cuando vienen a salir ya todos los productos están podridos”, subrayó el candidato.

Agregó que además que a los empresarios dominicanos en Estados Unidos no les interesa invertir dinero para traer esos furgones a tiempo cuando los agricultores en República Dominicana también pierden su oportunidad de enriquecerse con dólares y hacer su producción mayor.

“Estamos obligados a tener una buena propuesta para ayudar que la FDA y sus técnicos estén en República Dominicana para que cuando los furgones vayan a salir ya tengan su pasaporte para salir de aquí y ahí se resuelve ese problema”, añadió Polanco.

En cuanto a los envejecientes calificó de inhumano que una persona ue haya trabajado 40 años en Estados Unidos todavía tenga que vivir confinado en un apartamento de dos habitaciones para dormir cuando están ya los nietos, biznietos y muchas veces la suegras y las nueras.

“Los envejecientes merecen una vida digna, irse a morir dignamente a nuestro país. Todos quieren irse pero no califican porque el Medicare no es aceptado allá y ese el sustento de sus medicinas porque después de los 60, les llegan muchas enfermedades y si las tienen baratas, no sobreviven”, dijo.

“Ellos, los envejecientes se lo ganaron con su trabajo, ese Medicare tiene que funcionar allá y se puede lograr de una sola manera: que médicos de aquí sean calificados para trabajar allá (República Dominicana) y se les pague allá para que el Medicare acepte sus servicios y recetas”, explicó.

Añadió que así el Medicare puede pagar a médicos certificados por ese seguro federal de Estados Unidos.

“Hay que legislar para eso porque el Medicare tiene que ir donde estén los ciudadanos americanos. Las pensiones de la mayoría de envejecientes no alcanzan para cubrir los gastos de ellos a menos que no reciban 6 mil dólares al mes, sino, tiene que vivir confinado con otras personas, pero en República Dominicana no es así”, indicó Polanco.

Reveló que con 400 dólares de su pensión, un envejeciente puede vivir despejado en la República Dominicana en una habitación, cerca de clínicas, supermercados, farmacias y otros servicios y si las clínicas calculan que los gastos se hacen por volumen, las que tengan mil envejecientes afiliados a 400 dólares al mes, estarían recibiendo más de medio millón de dólares.

“Con eso, se gastan en dos o tres doctores y enfermeras. Hay que pensar en grande para la gente grande dominicana”, añadió Polanco.

El candidato del PRD también otras propuestas para los jóvenes a los que describe como el mayor activo en la diáspora.

Dijo que los jóvenes como sus hijos que nacieron en Estados Unidos no saben de remesas ni envían tanques a la República Dominicana, pero estudiaron aquí siendo un gran capital humano, inteligencia y profesionalismo.

“Nuestros funcionarios y los diputados de ultramar que deben ser facilitadores para que esas cosas no sucedan, se han olvidado de que a los jóvenes hay que traerlos, motivarlos e insertarlos en la sociedad dominicana”, subrayó proponiendo establecer programas de becas para la juventud y darle la oportunidad de estudiar carreras en la República Dominicana que luego pueden convalidar en Estados Unidos.

También esbozó propuestas para favorecer a los deportistas e inversiones para propiedades en la República Dominicana porque casi todos los dominicanos en el exterior son inversionistas en su país, “pero nos dan en el cuello”.

Polanco dijo que a los criollos en la diáspora que van a invertir en el país, les venden sueños, con tierras que son pantanos de macos y cacatas.

“Les venden sueños con tierras y edificaciones que tienen hasta tres dueños y te quitan la madre porque allá no hay quien te defienda. Se mandan 200 o 300 mil dólares legales para comprar una propiedad y te los confiscan, los usan para sacarle ganancias en los bancos por meses y después te los devuelven porque no calificaste y la ley de anti lavado de dinero no lo permitió”, señaló.

“Si embargo, a los narcotraficantes y a los sinvergüenzas les permiten millones porque estamos huérfanos y no tenemos que nos defienda”, recalcó.

“Es hora de que tengamos al presidente de la república, los diputados de ultramar y los funcionarios de los gobiernos trabajando en mancuerna para hacer la oficina de defensa gratis para los dominicanos en el exterior”, sugirió.

“La primera fuente de divisas son las remesas de la diáspora y el turismo, aunque digan que no. ¿Y por qué no nos tratan al nivel con el deberían valorarnos como lo que somos, lo que representamos?, porque no tenemos a nadie que nos defienda”, precisó Polanco.

Las propuestas de Polanco incluyen un porcentaje de las entradas de lo que la diáspora aporta para los dominicanos en el exterior.

Dijo que las remesas que se envían a la República Dominicana son mal contadas y cree que es más de los 10 mil millones que se presentan. “Creo que llegamos a los 20 millones o más”.

Incluye en sus proyectos legislativos bajar la cantidad de años a los vehículos que se envían a la República Dominicana, creando una comisión de revisión que apruebe los carros que pueden enviarse con 6 años de uso.

Anexó propuestas de seguridad ciudadana y social, llamando a los diputados a ser parte de la solución incluyendo la impunidad y corrupción.

“Tenemos que poner fuerte nuestra voz en todo lo que tenga que ver contra la amenaza haitiana que es una realidad. No podemos ni con los dominicanos hoy día, aunque tenemos que ser humanos pero tiene que haber un límite”, indicó.

También se refirió a la eliminación del cobro de los 10 dólares a los dominicanos del exterior que viajan a su país que el Gobierno sigue cobrando en violación a la ley que eliminó ese sobrecargo a los viajeros.

“Como diputados de ultramar debemos hacer movimientos y no parar hasta que la ley no se cumpla y el cobro de esos 10 dólares sea eliminado, porque ya no se trata de legislación sino de cumplimiento por parte del ejecutivo”, puntualizó Polanco.