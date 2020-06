Polanco presenta propuestas de trabajo como diputado de ultramar

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El doctor Yomare Polanco, candidato a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y aliados por la circunscripción 1 en Estados Unidos, presentó a la comunidad sus propuestas de trabajo como diputado de ultramar.

Las propuestas fueron dadas a conocer ayer domingo en el programa “Nosotros en USA” que se transmite de 9:00 a 10:00 de la mañana en USA y República Dominicana por Súper Canal.

En la presentación de las propuestas, Polanco, explica que las propuestas son el resultado de sus décadas de trabajo y activismo comunitario y político, tras consultar con una diversidad de sectores que resumen la composición socio política de la diáspora.

Dijo que ningún otro candidato tiene o no ha presentado ninguna propuesta a los votantes dominicanos que sufragarán el 5 de julio, alejándose de lo que debe ser un compromiso solemne para responder a las necesidades más perentorias de los criollos en el exterior, y vincularlos directamente, sin exclusión a los poderes del estado.

Polanco, dice que no solo será un diputado que irá al Congreso Nacional a levantar la mano para legislar, sino que además fungirá como presidente, ministro, senador, alcalde, regidor y las funciones que sean necesarias, porque se dedicará a tocar las puertas de todas las instituciones que tienen que atender a sus connacionales, debido a los enormes aportes que se hacen al país desde ultramar.

El candidato, que es también coordinador general del Sector Externo Ultramar Gonzalo 2020, promete en las propuestas someter un ante proyecto de ley para que los dominicanos reciban directamente en sus cuentas bancarias en la República Dominicana, el 4% de las remesas que envían, lo que les servirá como un fondo de ahorros equivalente al retiro en su país natal.

“Vincularemos la diáspora al estado y el estado a la diáspora con honor y dignidad para el beneficio de nuestra gente”, agrega.

“Vamos a ganar porque no hay nadie con las propuestas y la trayectoria que nosotros tenemos, porque no es lo se dice que se va a hacer, ahora en campaña, los políticos ofrecen que van a bajar la luna, el cielo y el sol, por lo que no son las promesas, sino lo que se ha hecho”, añadió.

“Legislar no es lo esencial, porque la diáspora necesita de un diputado con energía, pasión y que entienda su problemática, estando dispuesto a fungir en cualquier papel necesario para el desarrollo y sostenimiento de todos nuestros conciudadanos en el país y en el exterior”, dijo.

Polanco reiteró que no será un legislador cualquiera sino un facilitador para satisfacer todas las necesidades de la diáspora.

